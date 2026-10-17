Litvanci tvrde: Zvezda i Partizan nisu među glavnim kadnidatima za dobijanje franšize u Evroligi

Partizan i Crvena zvezda mogli bi da se suoče sa ozbiljnom konkurencijom u borbi za dugoročno mesto u Evroligi. Prema informacijama koje prenosi litvanski „BasketNews“, Valensija, Dubai, Pariz i PAOK izdvojili su se kao glavni kandidati za dobijanje statusa franšize, a odluka bi mogla da bude objavljena već u novembru ili decembru 2026. godine.

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Ove informacije predstavljaju potencijalno nepovoljan scenario za beogradske klubove, koji su takođe među zainteresovanima za dugoročnu sigurnost u elitnom evropskom takmičenju.

Prema navodima litvanskih novinara, postupak dodele statusa franšize trebalo bi da se odvija u tri faze, a prvi korak podrazumeva početnu uplatu kandidata u iznosu od 50 miliona evra.

O mogućem favorizovanju četiri pomenuta kluba prethodno je pisao i španski portal „Encestando“, a informacije su preneli i grčki mediji. Ipak, konačna odluka Evrolige još se očekuje, pa navedene klubove ne treba smatrati zvanično potvrđenim dobitnicima franšize.

Partizan i Crvena zvezda nalaze se pred izazovnim zadatkom, s obzirom na to da se, prema dostupnim navodima, čak 15 klubova nadmeće za osam preostalih mesta. Ukoliko Valensija, Dubai, Pariz i PAOK zaista budu među odabranima, konkurencija za preostale pozicije biće još oštrija.

Prema istim izveštajima, Evroliga je dobila 15 ponuda čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 1,2 milijarde evra. Istovremeno, razmatra se i proširenje takmičenja na 24 ekipe, što bi moglo značajno da promeni strukturu evropske klupske košarke.

Ukoliko planovi budu realizovani, naredna sezona mogla bi da donese novi model takmičenja i drugačiju raspodelu dugoročnih licenci. To bi moglo da utiče i na pregovore sa projektom NBA Evropa, pošto se iz Sjedinjenih Američkih Država ranije govorilo o modelu sa manjim brojem klubova, dok Evroliga razmatra mogućnost daljeg širenja.

Za Partizan i Crvenu zvezdu predstojeći meseci zato bi mogli da budu veoma važni. Ipak, dok ne budu poznati zvanični kriterijumi i konačne odluke rukovodstva Evrolige, ostaje otvoreno pitanje koji će klubovi dobiti dugoročnu sigurnost u elitnom evropskom takmičenju.