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BITKA ZA TREćU RUNDU: Tri naša rukometna kluba boriće se za plasman u naredno kolo Evrokupa

Slobodan Krstović

17. 10. 2026. u 11:55

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DVA od tri naša kluba već sutra će znati da li su izborili treću rundu Evrokupa za rukometaše. Vojvodina će prvi meč sa izraelskim Makabijem odigrati danas od 17.00 časova, a revanš je sutra u isto vreme.. Dubočica će u Leskovcu večeras (19.00) ugostiti ekipu Tenas Debele iz Letonije. Drugi meč je, takođe u Leskovcu od 19.00 časova.

БИТКА ЗА ТРЕћУ РУНДУ: Три наша рукометна клуба бориће се за пласман у наредно коло Еврокупа

Foto: Depositphotos

Dinamo će večeras (19.00) u prvom meču u Sloveniji odmeriti snage sa Trimom Trebnjem. Revanš je 24. oktobra u Pančevu.

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