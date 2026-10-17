BITKA ZA TREćU RUNDU: Tri naša rukometna kluba boriće se za plasman u naredno kolo Evrokupa
DVA od tri naša kluba već sutra će znati da li su izborili treću rundu Evrokupa za rukometaše. Vojvodina će prvi meč sa izraelskim Makabijem odigrati danas od 17.00 časova, a revanš je sutra u isto vreme.. Dubočica će u Leskovcu večeras (19.00) ugostiti ekipu Tenas Debele iz Letonije. Drugi meč je, takođe u Leskovcu od 19.00 časova.
Dinamo će večeras (19.00) u prvom meču u Sloveniji odmeriti snage sa Trimom Trebnjem. Revanš je 24. oktobra u Pančevu.
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