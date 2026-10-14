Rusija u šoku - skandal kakav se ne pamti

Svima je jasno da je u pitanju politička odluka

Foto: Instagram/gelyamelnikova

Novi, prljavi, politički udarac pogodio je svetski sport! Vlasti Holandije donele su sramnu odluku da odbiju izdavanje ulaznih viza najboljim ruskim gimnastičarkama, na čelu sa aktuelnom svetskom šampionkom Angelinom Meljnikovom, čime im je zabranjeno učešće na predstojećem Svetskom prvenstvu u Roterdamu.

Da skandal bude veći, šampionat koji se održava od 17. do 25. oktobra predstavlja prvo zvanično kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine!

Pored Meljnikove, koja godinama unazad važi za samu elitu svetske gimnastike, vize su uskraćene i Viktoriji Listunovoj i Ani Kalmikovoj. Obrazloženje koje je ruski savez dobio od holandske ambasade u Moskvi zvuči gotovo neverovatno – navedeno je da „jedna ili više članica Šengenskog prostora smatraju ove devojke pretnjom za svoje međunarodne odnose“!

U Gimnastičkom savezu Rusije nisu birali reči, jasno poručivši da je reč o čistom strahu od konkurencije i kršenju osnovnih sportskih postulata:

– Postupke holandskih vlasti smatramo namernim pokušajem da se vrhunski sportisti eliminišu iz borbe za medalje i olimpijske vize. Ovo predstavlja direktnu diskriminaciju ruskih sportista i grubo kršenje principa jednakih uslova za olimpijske kvalifikacije – navodi se u oštrom saopštenju saveza, koji je odmah uputio apel Međunarodnom olimpijskom komitetu (MOK) i Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji.

Sa druge strane, holandsko Ministarstvo zdravlja, socijalne zaštite i sporta pokušalo je da se opere birokratskim frazama, tvrdeći za agenciju ANP da „sportska dostignuća ne igraju ulogu“, već da se striktno poštuje Vizni kod EU koji predviđa odbijanje lica koja predstavljaju „pretnju javnom redu i međunarodnim odnosima“.

Još petoro ruskih gimnastičara (Ljudmila Roščina, Milana Kajumova, Ilja Zaika, Savelij Sedin i Muhamadon Jakubov) još uvek čeka odluku i strepi pred istim scenarijom.

Inače, Međunarodna federacija je ranije ukinula suspenziju Rusima, pa je plan bio da oni u Roterdamu nastupe pod neutralnim imenom („Svetska gimnastika 2“). Slična sabotaža viđena je i letos pred Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj – tada su Meljnikovoj vizu izdali tek nekoliko dana pred takmičenje posle ogromnog pritiska javnosti, a Ruskinja im je odgovorila na jedini pravi način: izašla je na borilište i osvojila čak tri zlatne medalje. Izgleda da Holanđani nisu želeli da rizikuju da ponovo slušaju rusku dominaciju, pa su se poslužili najprljavijim vansportskim oružjem.