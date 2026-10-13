ČUVAJTE SE NEPROMIŠLJENIH POTEZA Astro savet za utorak, 13. oktobar: Ovi znaci su i danas pod uticajem kvadrata Mesec-Jupiter
DAN pred nama, 13. oktobar, kao i jučerašnji, obeležava kvadrat između Meseca u Škorpiji, znaku svog pada, i Jupitera u Lavu, planete ekspanzije, u znaku hedonizma.
Ovaj izazovan aspekt, naročito u prepodnevnim satima, podstiče nestrpljivost, nepromišljene poteze, nelogične odluke, preteranu darežljivost, kao i potrebu za preterivanjem u svemu, naročito kada je reč o putovanjima i jelu i piću (premalo ili previše). Takođe, ovaj aspekt donosi moralne i nesporazume na religijskoj osnovi, probleme u inostranstvu i neuspeh u finansijskim transakcijama.
Na udaru su rođeni sa Suncem i podznakom u fiksnim znacima, Škorpiji, Lavu, Biku i Vodoliji.
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