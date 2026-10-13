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ČUVAJTE SE NEPROMIŠLJENIH POTEZA Astro savet za utorak, 13. oktobar: Ovi znaci su i danas pod uticajem kvadrata Mesec-Jupiter

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

13. 10. 2026. u 07:00

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DAN pred nama, 13. oktobar, kao i jučerašnji, obeležava kvadrat između Meseca u Škorpiji, znaku svog pada, i Jupitera u Lavu, planete ekspanzije, u znaku hedonizma.

ЧУВАЈТЕ СЕ НЕПРОМИШЉЕНИХ ПОТЕЗА Астро савет за уторак, 13. октобар: Ови знаци су и данас под утицајем квадрата Месец-Јупитер

Foto: Marcos alvarado / Alamy, Depozitfoto/ merzavka/ piotr_marcinski / Profimedia

Ovaj izazovan aspekt, naročito u prepodnevnim satima, podstiče nestrpljivost, nepromišljene poteze, nelogične odluke, preteranu darežljivost, kao i potrebu za preterivanjem u svemu, naročito kada je reč o putovanjima i jelu i piću (premalo ili previše). Takođe, ovaj aspekt donosi moralne i nesporazume na religijskoj osnovi, probleme u inostranstvu i neuspeh u finansijskim transakcijama.

Na udaru su rođeni sa Suncem i podznakom u fiksnim znacima, Škorpiji, Lavu, Biku i Vodoliji.

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