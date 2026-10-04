Real se propisno namučio pred Partizan: I šutnuo 48 slobodnih bacanja

Izvukli su se Madriđani.

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Real Madrid je uz dosta muka stigao do pobede uoči duela sa Partizanom. Madriđani su u drugom kolu ACB lige savladali na gostovanju Obradoiro 114:107, ali tek posle produžetka.

Španski velikan će u četvrtak od 20.45 dočekati crno-bele u četvrtom kolu Evrolige, a do tada će pokušati da podigne formu nakon lošeg početka sezone u elitnom evropskom takmičenju.

Ono što posebno bode oči, jeste da je ekipa Pedra Martineza izvela čak 48 slobodnih bacanja, od čega je 35 završilo u košu.

Najefikasniji u pobedi protiv Obradoira bili su Teo Maledon i Timoti Luvavu-Kabaro sa po 25 poena. Maledon je dodao tri skoka i sedam asistencija, dok je Mika Jantunen ubacio 13 poena uz sedam skokova. Nik Smit Džunior završio je utakmicu sa 10 poena.

Kod domaćina je Čildres prednjačio sa 23 poena, uz dva skoka i tri asistencije. Agada je imao 16 poena, tri skoka i pet asistencija, dok su Sorijano, Barueta i Barselo ubacili po 13 poena.

Real je regularni deo Evrolige otvorio sa tri poraza. Pobeda u prvenstvu Španije tako je stigla kao uvertira za meč sa Partizanom, koji će u Madridu pokušati da prekine seriju domaćina na evropskoj sceni.