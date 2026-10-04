Real se propisno namučio pred Partizan: I šutnuo 48 slobodnih bacanja
Izvukli su se Madriđani.
Real Madrid je uz dosta muka stigao do pobede uoči duela sa Partizanom. Madriđani su u drugom kolu ACB lige savladali na gostovanju Obradoiro 114:107, ali tek posle produžetka.
Španski velikan će u četvrtak od 20.45 dočekati crno-bele u četvrtom kolu Evrolige, a do tada će pokušati da podigne formu nakon lošeg početka sezone u elitnom evropskom takmičenju.
Ono što posebno bode oči, jeste da je ekipa Pedra Martineza izvela čak 48 slobodnih bacanja, od čega je 35 završilo u košu.
Najefikasniji u pobedi protiv Obradoira bili su Teo Maledon i Timoti Luvavu-Kabaro sa po 25 poena. Maledon je dodao tri skoka i sedam asistencija, dok je Mika Jantunen ubacio 13 poena uz sedam skokova. Nik Smit Džunior završio je utakmicu sa 10 poena.
Kod domaćina je Čildres prednjačio sa 23 poena, uz dva skoka i tri asistencije. Agada je imao 16 poena, tri skoka i pet asistencija, dok su Sorijano, Barueta i Barselo ubacili po 13 poena.
Real je regularni deo Evrolige otvorio sa tri poraza. Pobeda u prvenstvu Španije tako je stigla kao uvertira za meč sa Partizanom, koji će u Madridu pokušati da prekine seriju domaćina na evropskoj sceni.
Preporučujemo
Ostoja Mijailović imao poruku nakon sjajnog starta Partizana u Evroligi
04. 10. 2026. u 12:50
Partizan kreće sa ABA ligom: Đoan Penjaroja se oglasio pred meč sa Megom
04. 10. 2026. u 11:40
Karlik Džons kao 50 Cent: "Bolje pazi kako pričaš kada pričaš o meni..."
03. 10. 2026. u 18:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Hrvati gledaju i ne veruju! Evo kako su njihovi mediji reagovali na istorijski "šamar" od Engleske
Katastrofa na "Rujevici", samo se tako može opisati debakl koji je Hrvatska doživela od Engleske ove subote u Ligi nacija, 0:7!
03. 10. 2026. u 20:10
Oglasio se KK Partizan: "Zbog kazne, meč će biti odigran bez prisustva navijača..."
Oglasio se KK Partizan.
03. 10. 2026. u 13:09
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)