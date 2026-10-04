KAKVA TRKA U FORMULI 1: Prekid, nevreme i prva pobeda Maksa Ferstapena!

KAKAV dan i kakva trka u Formuli 1!

FOTO: Tanjug/AP/Vincent Thian

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je ove nedelje u trci za Veliku nagradu Bahreina, koja je vožena na stazi Sepang u Maleziji.

On je na stazi Sepang do prvog trijumfa ove sezone, a 72. u karijeri. Startovao je sa prve pozicije i zasluženo je stigao do pobede vremenom od 1:47:14.808.

Verstappen storms to victory ahead of Antonelli and Hamilton Race report 👉 https://t.co/4ZhR3z1TmR #F1 #BahrainGP https://t.co/f9GrNr5Jeo — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Italijan Kimi Antoneli, koji je za pobednikom kasnio 2,307 sekundi. Treći je bio Britanac Luis Hamilton u Ferariju, a za Ferstapenom je zaostao 4,919 sekundi.

Vozač Ferarija Šarl Lekler je zauzeo četvrtu poziciju, dok je peti bio Isak Hađar iz Red Bula.

Bodove su još osvojili vozač Meklarena Oskar Pjastri, Lijam Loson iz Rejsing bulsa, Fernando Alonso iz Aston Martina, Lando Noris iz Meklarena i Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 320 bodova, dok je drugi njegov timski kolega Džordž Rasel drugi sa 236. Hamilton je treći sa 214 bodova.

Ovogodišnja trka za Veliku nagradu Bahreina premeštena je u Maleziju zbog nestabilne geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.

Trka je trebalo da startuje u devet časova po centralnoevropskom vremenu, ali odložena je zbog jake kiše i grmljavine u Sepangu. Početak je zatim bio predviđen za 9.40 sati, no vozači su imali problema tokom kruga za zagrevanje zbog čega je ponovo odložen start trke.

Kiša je potom stala, a trka je počela u 10.33 časova iza vozila bezbednosti. Prva dva kruga su vožena iza vozila bezbednosti, a posle restarta Antoneli i Rasel su pretekli Ferstapena, koji je bio na prvom mestu.

U desetom krugu "sejti kar" je izašao na stazu, pošto je vozač Kadilaka Valteri Botas izleteo sa staze. Trka je puštena u 12. krugu, a Ferstapen je pretekao Antonelija, koji je pao na treću poziciju, pošto ga je zaobišao i Rasel.

U nastavku trke nije bilo većih uzbuđenja, a u 43. krugu vozač Vilijamsa Aleksandar Albon je zbog problema sa menjačem zaustavio bolid pored staze. Organizatori su odlučili da uvedu virtuelno vozilo bezbenosti, a posle tri kruga na stazu je ponovo izašao "sejfti kar".

Rasel je odustao u 50. krugu dok je vozilo bezbednosti bilo na stazi. "Sejfti kar" se povukao sa staze četiri kruga pre kraja trke, a Ferstapen je uspeo da sačuva vođstvo i da dođe do prve pobede u sezoni.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 11. oktobra za Veliku nagradu Singapura.

OUR TOP 10 IN SEPANG 👇 #F1 #BahrainGP https://t.co/DlVhWT8Pl6 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

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