"Svesni smo da je ovo prestižno takmičenje": Dušan Alimpijević se oglasio pred utakmicu Bešiktaš - Fenerbahče
U TURSKOJ će se za prvi trofej u sezoni boriti Bešiktaš i Fenerbahče koji igraju u finalu Superkupa. Svestan je trener crno-belih, Dušan Alimpijević koliko je važno pred start evroligaške sezone.
Turci ovo takmičenje zovu Kup predsednik Republike Turske, a selektor Srbije je najavio okršaj za trofej (utorak, 19).
- Veoma smo srećni i ponosni što smo ovde. To je pokazatelj da smo uradili veoma dobar posao. Daćemo na utakmici sve od sebe. Četiri ili pet puta smo se u finalima sastajali sa Fenerbahčeom. Očekuje nas zaista kvalitetan protivnik prema kojem moramo da imamo veliko poštovanje. Svesni smo koliko je 39. Kup predsednika Republike Turske prestižno takmičenje u ovoj zemlji. Na neki način, igranje u ovom finalu predstavlja nagradu za ono što smo uradili prošle sezone - rekao je Alimpijević.
Oba tima su dosta menjala sastav tokom leta i svestan je nekadašnji strateg Crvene zvezde da ekipe nisu uigrane.
- Možda ni jedna ni druga ekipa neće prikazati najbolju ili najlepšu košarku. Sezona je tek počela i još nismo završili pripreme. Ali upravo to ovo finale čini zanimljivim. Iako još nismo dostigli željeni nivo forme, obe ekipe će pokušati da pruže maksimum. Mislim da će ključni faktor biti karakter koji ćemo pokazati na terenu.
Turska će ove godine imati tri predstavnika u Evroligi.
- Pošto smo u Evroligi, nemamo pritisak. Naprotiv, osećamo zadovoljstvo i sreću. Kada vidimo koliko se u Turskoj ulaže u košarku, mislim da je ovo zemlja koja zaslužuje da ima tri predstavnika u Evroligi. Ovde ne govorim samo o Bešiktašu. Čak i da mi nismo uspeli, smatrao sam da bi trebalo da postoji i treći turski klub koji bi predstavljao ovu zemlju u Evroligi - zaključio je Alimpijević.
Bešiktaš prvu utakmicu u Evroligi igra u petak od 19 časova u Istanbulu protiv Valensije.
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