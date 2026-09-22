ISTORIJA ILI KRAJ ČOVEČANSTVA? Održana prva MMA borba čoveka i robota (VIDEO)
Ono što smo godinama unazad mogli da gledamo samo u holivudskim naučno-fantastičnim filmovima, sada je postalo surova stvarnost!
Svet je zvanično dobio prvu borbu u kavezu između čoveka i mašine, a sudeći po onome što se desilo u oktagonu – ljudskoj rasi se ne piše dobro.
Poznati američki influenser Frenki Lapena odlučio je da pomeri sve granice i uđe u MMA kavez sa "Rekbotom". Najava za ovaj meč glasila je kratko i jasno: "Čovek protiv Terminatora".
Na jednoj strani bio je hrabri (ili ludi) influenser, dok ga je na drugoj čekao mehanički protivnik visok 180 centimetara, koji neodoljivo podseća na ozloglašeni model T-800 iz kultnog filmskog serijala sa Arnoldom Švarcenegerom.
Iako je Lapena ušao u meč sa namerom da pruži dostojanstven otpor, stvari su brzo izmakle kontroli. Influenser je uspeo da zada nekoliko udaraca robotu, ali mašina nije ni trepnula. Usledio je ekspresan odgovor – robot ga je srušio na pod, a zatim i brutalno završio snažnim udarcem nogom, nakon čega je meč prekinut.
Snimak ovog istorijskog, ali i bizarnog okršaja odmah je postao viralan na društvenim mrežama, a komentari šokiranih ljudi ne prestaju da se nižu. Dok jedni traže još ovakvog spektakla i zabave, drugi su ozbiljno uplašeni za budućnost.
"Mi ljudi smo zvanično gotovi", glasi jedan od komentara koji je pokupio najviše lajkova na mreži X (bivši Tviter).
Ovaj događaj otvorio je ozbiljnu debatu u javnosti o tome koliko je danas tanka granica između puke internet promocije, moderne tehnologije i stvarnog sporta. Iako je ceo projekat osmišljen prvenstveno kao marketinški trik kompanije za robotiku kako bi privukli pažnju javnosti, prizor iz kaveza je mnogima uterao strah u kosti.
Da li je ovo samo izolovani internet incident i prolazni trend, ili nas u bliskoj budućnosti zaista očekuju surove arene u kojima ćemo gledati gladijatorske borbe ljudi i mašina – ostaje nam da vidimo. Jedno je sigurno, robot je u prvoj rundi odneo ubedljivu pobedu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Nikola Grbić ima reč: Selektor Poljske govorio o šampionatima Starog kontinenta!
22. 09. 2026. u 00:15
FIFA pravi nove poteze: Đani Infantino otkrio šta će predložiti!
22. 09. 2026. u 00:10
Bio je član Kuće slavnih: Preminuo legendarni fudbaler!
21. 09. 2026. u 23:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)