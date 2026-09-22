ISTORIJA ILI KRAJ ČOVEČANSTVA? Održana prva MMA borba čoveka i robota (VIDEO)

Ono što smo godinama unazad mogli da gledamo samo u holivudskim naučno-fantastičnim filmovima, sada je postalo surova stvarnost!

Foto: Printskrin

Svet je zvanično dobio prvu borbu u kavezu između čoveka i mašine, a sudeći po onome što se desilo u oktagonu – ljudskoj rasi se ne piše dobro.

Poznati američki influenser Frenki Lapena odlučio je da pomeri sve granice i uđe u MMA kavez sa "Rekbotom". Najava za ovaj meč glasila je kratko i jasno: "Čovek protiv Terminatora".

Na jednoj strani bio je hrabri (ili ludi) influenser, dok ga je na drugoj čekao mehanički protivnik visok 180 centimetara, koji neodoljivo podseća na ozloglašeni model T-800 iz kultnog filmskog serijala sa Arnoldom Švarcenegerom.

Iako je Lapena ušao u meč sa namerom da pruži dostojanstven otpor, stvari su brzo izmakle kontroli. Influenser je uspeo da zada nekoliko udaraca robotu, ali mašina nije ni trepnula. Usledio je ekspresan odgovor – robot ga je srušio na pod, a zatim i brutalno završio snažnim udarcem nogom, nakon čega je meč prekinut.

Snimak ovog istorijskog, ali i bizarnog okršaja odmah je postao viralan na društvenim mrežama, a komentari šokiranih ljudi ne prestaju da se nižu. Dok jedni traže još ovakvog spektakla i zabave, drugi su ozbiljno uplašeni za budućnost.

We just made history with the first Human VS Terminator robot fight. Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! https://t.co/iADpv9d8Wg — REK (@REK) September 20, 2026

"Mi ljudi smo zvanično gotovi", glasi jedan od komentara koji je pokupio najviše lajkova na mreži X (bivši Tviter).

Ovaj događaj otvorio je ozbiljnu debatu u javnosti o tome koliko je danas tanka granica između puke internet promocije, moderne tehnologije i stvarnog sporta. Iako je ceo projekat osmišljen prvenstveno kao marketinški trik kompanije za robotiku kako bi privukli pažnju javnosti, prizor iz kaveza je mnogima uterao strah u kosti.

Da li je ovo samo izolovani internet incident i prolazni trend, ili nas u bliskoj budućnosti zaista očekuju surove arene u kojima ćemo gledati gladijatorske borbe ljudi i mašina – ostaje nam da vidimo. Jedno je sigurno, robot je u prvoj rundi odneo ubedljivu pobedu.







