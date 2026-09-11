Bokserke na finalnim pripremama pred EP! Ždralo: Sa ponosom ćemo predstavljati Srbiju!

Najbolje srpske bokserke okupile su se u Beogradu i u Sportskom centru u Košutnjaku obavljaju finalne pripreme pred Evropsko prvenstvo u Sofiji.

Foto: SBS

Šampionat u glavnom gradu Bugarske održaće se od 16. do 26. septembra, a Srbiju će predstavljati Nikolina Džida, Sara Ćirković, Jelena Zekić, Kristina Kuluhova, Anastasija Lukajić i Milena Matović.

Bokserke rade pod budnim okom selektora Mirka Ždrala i trenera Pedra Granada Ransela i Alena Bičenova.

Srbija je osvojila tri medalje na minulim Mediteranskim igrama, a iskustvo sa tog turnira u Tarantu biće dodatni motiv i dragocena lekcija pred Sofiju.

"Sada nema gledanja unazad. Pogled je usmeren ka Sofiji. Pripreme su u punom jeku. Dani prolaze u radu, znoju, disciplini i zajedništvu. Svaka reprezentativka zna svoj zadatak, svaka zna za šta trenira i svaka zna da će u ringu imati priliku da pokaže ono što je mesecima stvarala. Naše dame su nas svojim rezultatima navikle na medalje. Navikle su nas da se bore do poslednje sekunde, da ne odustaju kada je najteže i da sa ponosom predstavljaju Srbiju.", rekao je selektor Ždralo.

On je potom dodao:

"Svesni smo da nas u Bugarskoj očekuje izuzetno jako Evropsko prvenstvo, sa mnogo kvalitetnih bokserki i velikom konkurencijom u svakoj kategoriji. Zato nema prostora za opuštanje. Svaki trening koristimo da budemo bolji, da ispravimo ono što treba i da dodatno podignemo formu", izjavio je Mirko Ždralo.

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