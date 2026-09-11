As podneo neopozivu ostavku: Čuveni fudbaler napustio skupštinu partizana
Dragan Životić odlučio je da napusti najviši organ kluba iz Humske. To je njegova konačna odluka.
Podneo je neopozivu ostavku na članstvo u Skupštini FK Partizan, saznaje Kurir.
Odluka Životića došla je posle svih dešavanja u Humskoj u prethodnim mesecima, pa legendarni atletičar i poznati profesor i sportski radnik rešio da "digne sidro".
Podsećamo, nedavno je Skupštinu FK Partizan napustio i Predrag Mijatović.
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