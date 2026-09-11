Vaterpolo spektakl za početak "Expo 2027", Beograd opet domaćin F4 Lige šampiona

Fajnal-for Lige šampiona u vaterpolu za sezonu 2026/27 biće održan, od 12. do 15. maja 2027. godine u Beogradu, u Sportskom centru „11. april”, saopštila je danas Evropska federacija vodenih sportova, prenosi Tanjug.

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Vaterpolo spektakl biće fantastičan start specijalizovane izložbe „Expo 2027”, koja počinje upravo 15. Maja, navodi se u objavi.

Glavni grad Srbije ugostiće osam ekipa - četiri muške i četiri ženske, nastavljajući tako format zajedničkog završnog turnira u obe konkurencije iz prethodne sezone na Malti. Beograd je prethodno bio domaćin završnice Lige šampiona 2021, 2022. i 2023. godine i sada je još jednom potvrdio status neprikosnovenog centra evropskog i svetskog sporta – srpska prestonica je počastvovana izuzetnom čašću i prilikom da bude domaćin završnog turnira Lige šampiona u vaterpolu.

Ova velika sportska manifestacija dolazi u specifičnom i važnom trenutku za našu zemlju, poklapajući se sa predstojećom specijalizovanom izložbom „Expo 2027”, kada će gosti iz celog sveta biti u Beogradu i Srbiji. Organizacijom ovakvih događaja Beograd na najbolji mogući način spaja vrhunski sportski turizam, gostoprimstvo i globalne vizije.

Predsednik Evropske federacije vodenih sportova Antonio Silva rekao je da je Beograd ponovo podneo fantastičnu kandidaturu.

– Vraćamo se sa zadovoljstvom u ovaj sjajni grad, koji je ove godine bio domaćin nezaboravnog Evropskog prvenstva u vaterpolu, kao i 2024. u vodenim sportovima. Zajednički završni turniri u ženskoj i muškoj konkurenciji, održani u junu na Malti, postigli su ogroman uspeh, a među svim zainteresovanim stranama postojala je čvrsta saglasnost da treba nastaviti sa ovim formatom – izjavio je Silva.

Žreb za novu sezonu Lige šampiona održaće se 21. septembra. Šampion Srbije Radnički iz Kragujevca izborio je direktno učešće u grupnoj fazi LŠ, dok će Novi Beograd igrati u kvalifikacijama protiv Oradee, Špandaua i Strazbura i bilo bi sjajno da izbori mesto mesto u elitnom društvu, a potom i na F4 i pred domaćom publikom bori se za evropski tron. Kvalifikaciona runda Lige šampiona održaće se od 18. do 20. septembra. Aktuelni šampioni Evrope su vaterpolisti Barselonete.