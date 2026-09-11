Ovo je jedina istina! Nikola Milutinov otvoreno o tome uzima li državljanstvo Grčke
DOSTA pažnje u javnosti podigla je vest da bi Nikola Milutinov srpskom, mogao da doda i državljanstvo Grčke.
Kako grčki mediji prenose on bi navodno mogao da uzme grčki pasoš kako bi olakšao Olimpijakosu stanje sa stranim igračima.
Milutinov ističe da ga niko nije kontaktirao tim povodom.
- Iskreno, čitam o tome u grčkim medijima, nikad mi niko ništa nije rekao o grčkom pasošu. Ne znam situaciju, mediji pišu, to im je posao… Ne obraćam pažnju na to i nisam tip koji će ići na društvene medije da priča šta je tačno. Ako nekad dođe neki razgovor videćemo. Sada niko iz grčke košarke mi nije prišao da pričamo o tome - rekao je Milutinov.
Pravila grčkog prvenstva govore da ekipa može da nastupi sa šest domaćih i šest stranih igrača. Olimpijakos je ovog leta ostao bez Tomasa Vokapa, a on je svojevremeno dobio državljanstvo, čak i nastupao za selekciju te zemlje.
Srpski centar došao je još 2015. godine, proveo tamo prvih pet sezona, otišao u CSKA, pa se 2023. vratio u Pirej. Dovoljno dugo da bi mogao da ispuni uslove za dobijanje pasoša po osnovu godina provedenih u toj zemlji. O celoj temi pričao je Milutinov i praktično stavio tačku na sve spekulacije, bar za sada. I to prilično direktno.
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