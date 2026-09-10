Da li je ovo najprovokativnija reklama u istoriji sporta? Čuvena glumica se skinula gola (VIDEO)

Reakcije na društvenim mrežama su eksplodirale

Foto: Instagram/sydney_sweeney

Jedna od najtraženijih i najatraktivnijih holivudskih zvezda današnjice, Sidni Svini (26), ponovo je uspela da "sruši internet". Njena nova reklama podelila je planetu – dok jedni tvrde da je u pitanju marketinški genij, drugi smatraju da je pređena granica ukusa.

Američka glumica, poznata po ulogama u serijama "Euforija" i "Beli lotos", zaigrala je na kartu provokacije u novoj kampanji za sportsku platformu "Novig". Svini je u promotivnom videu ostavila malo toga mašti, pozirajući gotovo potpuno naga ili u izuzetno oskudnim izdanjima, okružena isključivo sportskom opremom.

Cilj kampanje bio je promovisanje ideje da je platforma "isključivo posvećena sportu", pa su kreatori odlučili da to prikažu na krajnje ironičan i provokativan način – stavljajući u prvi plan atribute zanosne glumice pored rekvizita za američki fudbal, hokej, fudbal i bilijar.

– Mislite da poznajete sport? Dokažite to – poručuje Sidni u reklami, dok u jednoj od najupečatljivijih scena leži preko bilijarskog stola i sa osmehom dobacuje:

– Ovim ne možete trgovati. Ja ovde samo dobro izgledam.

Sama glumica se oglasila povodom ove saradnje, istakavši da je suština bila u dobroj zabavi i humoru.

– Želeli smo da presečemo kroz svu tu medijsku buku i stavimo fokus u potpunosti na sport. Kampanja oživljava tu ideju sa samopouzdanjem, humorom i dozom igrarije – izjavila je Svini za američke medije.

Kao što se i očekivalo, reakcije na društvenim mrežama su eksplodirale. Zašto, uverite se i sami:

Sydney Sweeney stars in a new sports-themed ad campaign and the internet is acting exactly how you’d expect 👀



Football, soccer, tennis… the tagline says “Just Sports.”

Sure.#SydneySweeney #Sports #NFL #Soccer #Tennis pic.twitter.com/oRRcw324VO — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) September 10, 2026



