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Da li je ovo najprovokativnija reklama u istoriji sporta? Čuvena glumica se skinula gola (VIDEO)

М.М.

10. 09. 2026. u 11:23

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Reakcije na društvenim mrežama su eksplodirale

Да ли је ово најпровокативнија реклама у историји спорта? Чувена глумица се скинула гола (ВИДЕО)

Foto: Instagram/sydney_sweeney

Jedna od najtraženijih i najatraktivnijih holivudskih zvezda današnjice, Sidni Svini (26), ponovo je uspela da "sruši internet". Njena nova reklama podelila je planetu – dok jedni tvrde da je u pitanju marketinški genij, drugi smatraju da je pređena granica ukusa.

Američka glumica, poznata po ulogama u serijama "Euforija" i "Beli lotos", zaigrala je na kartu provokacije u novoj kampanji za sportsku platformu "Novig". Svini je u promotivnom videu ostavila malo toga mašti, pozirajući gotovo potpuno naga ili u izuzetno oskudnim izdanjima, okružena isključivo sportskom opremom.

Cilj kampanje bio je promovisanje ideje da je platforma "isključivo posvećena sportu", pa su kreatori odlučili da to prikažu na krajnje ironičan i provokativan način – stavljajući u prvi plan atribute zanosne glumice pored rekvizita za američki fudbal, hokej, fudbal i bilijar.

Mislite da poznajete sport? Dokažite to – poručuje Sidni u reklami, dok u jednoj od najupečatljivijih scena leži preko bilijarskog stola i sa osmehom dobacuje:

Ovim ne možete trgovati. Ja ovde samo dobro izgledam.

Sama glumica se oglasila povodom ove saradnje, istakavši da je suština bila u dobroj zabavi i humoru.

Želeli smo da presečemo kroz svu tu medijsku buku i stavimo fokus u potpunosti na sport. Kampanja oživljava tu ideju sa samopouzdanjem, humorom i dozom igrarije – izjavila je Svini za američke medije.

Kao što se i očekivalo, reakcije na društvenim mrežama su eksplodirale. Zašto, uverite se i sami:


 

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