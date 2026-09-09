UNICEF I TELEKOM SRBIJA UDRUŽUJU SNAGE: Podrška mladima Razvoj zelenih i digitalnih veština za održivu budućnost
UNICEF u Srbiji i Telekom Srbija započinju partnerstvo usmereno na razvoj zelenih i digitalnih veština mladih, njihovo aktivno učešće u zelenoj tranziciji i stvaranje održivih rešenja za lokalne zajednice.
Tokom dve godine, oko 500 adolescenata imaće priliku da kroz praktične obuke, rad sa stručnim edukatorima i timski rad stekne znanja i iskustva koja će im omogućiti da razvijaju sopstvene ideje, koriste savremene tehnologije i učestvuju u rešavanju ekoloških izazova u svojim zajednicama.
Program će se realizovati u lokalnim samoupravama uključenim u projekat, gde će mladi kroz praktične obuke učiti kako da savremene digitalne tehnologije koriste za osmišljavanje rešenja koja doprinose energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. Uz podršku stručnih edukatora i mentora, radiće na konkretnim idejama i prototipima, čime će, pored novih znanja, sticati praktično iskustvo i razvijati timske i projektne veštine važne za dalje obrazovanje i profesionalni razvoj.
- Mladi imaju potencijal da budu pokretači održivih promena, međutim, neophodna su im znanja i praktične veštine koje će im omogućiti da aktivno učestvuju u razvoju svojih zajednica i lakše pronađu svoje mesto na tržištu rada. Zahvaljujući ovom partnerstvu, adolescentima će biti dostupni programi neformalnog učenja koji povezuju digitalne kompetencije, zelene veštine i aktivno građanstvo - izjavila je Jelena Kovačević iz UNICEF-a.
Ovo partnerstvo predstavlja deo šireg opredeljenja Telekoma Srbija da kroz odgovorno poslovanje doprinosi održivom razvoju društva kroz ulaganja u obrazovanje, osnaživanje mladih, digitalizaciju i zaštitu životne sredine. Kompanija kontinuirano podržava inicijative usmerene na zaštitu životne sredine, posebno projekte u oblasti zaštite biodiverziteta, a partnerstvom sa UNICEF-om mladima dodatno omogućava sticanje znanja i veština potrebnih za zelenu tranziciju.
„Ulaganjem u znanje i veštine mladih stvaramo temelje za održiviju i otporniju budućnost Srbije. Ovo partnerstvo je u skladu sa pravcem koji smo jasno istakli u ESG strategiji Telekom Srbija Grupe – da tehnološki napredak ima pun smisao kada stvara dugoročnu vrednost za ljude, zajednice i životnu sredinu. Zajedno sa UNICEF-om želimo da mladima pružimo priliku da svoje ideje pretvore u konkretna zelena rešenja i aktivno doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica“, izjavio je Zoran Karić, stručnjak za zaštitu životne sredine Telekoma Srbija i dobitnik priznanja „Lider u održivom razvoju“ u kategoriji za pojedince na konkursu „ESG Lideri“, u organizaciji PwC Srbija.
U okviru partnerstva biće sprovedeno i istraživanje među mladima putem UNICEF-ove U-Report platforme, kako bi dobili priliku da iznesu svoje stavove, ideje i potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine i održivom energijom, i aktivnije učestvuju u donošenju odluka o temama koje utiču na njihove zajednice i budućnost.
Na osnovu iskustava i rezultata programa biće izrađen i digitalni Vodič za mlade o zelenim veštinama, koji će biti dostupan kao trajni edukativni resurs.
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