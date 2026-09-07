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Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom

Filip Milošević

07. 09. 2026. u 18:13

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Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.

Полиција није могла да верује шта види! Ухапшен некадашњи први човек формуле 1, носио сачмару на аеродром

Foto: TASS / Sipa USA / Profimedia

Čovek koji je skoro 40 godina bio na čelu formule 1, kaže da je sačmaru nosio u Portugal zbog gađanja glinenih golubova.

„Imao sam pušku koju sam donosio iz Švajcarske u Portugal zbog gađanja glinenih golubova. To je sve. Ovde kod kuće imam oružje koje je uredno registrovano“, rekao je Eklston za „Daily Mail“, a prenosi „Crash„.

Problem je nastao kada su policajci od Eklstona zatražili dokumentaciju potrebnu za prenošenje oružja.

„Rekli su da će me uhapsiti, ali smo posle, činilo mi se, nekoliko sati uspeli da rešimo stvar. Sve je bilo beskrajno maltretiranje“, poručio je Eklston.

Njegova supruga Fabijana otišla je potom u Lisabon kako bi predala pušku ili završila potrebnu proceduru za njen unos u Portugal.

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