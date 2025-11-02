Tenis

ĐOKOVIĆ SE OVOME NIJE NADAO: Evo šta ga je zadesilo u Atini

Новости онлине

02. 11. 2025. u 20:06

NOVAK Đoković igra na turniru iz serije 250 u Atini, a poznato ko je prvi rival srpskog tenisera u glavnom gradu Grčke.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

On će odmeriti snage sa Čileancem Alehandrom Tabilom. Zanimljivo je to da Nole njega nikad nije pobedio.

Oni su se do sad dva puta sastali i 82. na ATP listi vodi sa 2:0. Slavio je na mastersu u Rimu 2024. godine sa 6:2, 6:3. Zatim je bio bolji i ove godine u Monte Karlu sa 6:3, 6:4.

Nema dileme da je ovo idealna prilika za Đokovića da se revnšira Čileancu i konačno ga prvi put pobedi.

Tabilo je inače u prvom kolu posle velike borbe pobedio Australijanca Adama Voltona sa 7:6(7), 6:7(6), 7:5.

Novaku bi u korist moglo da ide i činjenica da je ovaj 28-godišnjak na terenu proveo čak tri sata i šest minuta.

