GRCI SU RAZOČARANI: Stefanos Cicipas se povukao, Srbin ga menja u Atini

ČEKALI su ljubitelji tenisa u Grčkoj sa nestrpljenjem početak turnira u Atini, ali usledilo je razočaraenje zbog toga što se glavna uzdanica domaćih navijača, Stefanos Cicipas odustala od učešća.

FOTO: Tanjug/AP

Trenutno 26. igrač planete već duže vreme ima problema sa leđima i morao je da se povuče sa ovog nadmetanja.

Njega će u glavnom žrebu zameniti srpski teniser Laslo Đere. To znači da će našu zemlju u prestonici Grčke predstavljati trojica igrača - Novak Đoković, Miomir Kecmanović i pomenuti Đere.

Athens update:

OUT: Tsitsipas

IN: Djere

Next: van de Zandschulp — Entry List Updates (@EntryLists) October 31, 2025

Novak je postavljen za prvog nosioca, a učestvuju još i: Karen Hačanov, Stan Vavrinka, Jirži Lehečka, Lućano Darderi, Žoao Fonske, Brendon Nakašima...

Podsetimo, takmičenje u Atini se održava od 2. do 8. novembra i ovaj grad je domaćin teniskog turnira posle više od 30 godina.

