GRCI SU RAZOČARANI: Stefanos Cicipas se povukao, Srbin ga menja u Atini
ČEKALI su ljubitelji tenisa u Grčkoj sa nestrpljenjem početak turnira u Atini, ali usledilo je razočaraenje zbog toga što se glavna uzdanica domaćih navijača, Stefanos Cicipas odustala od učešća.
Trenutno 26. igrač planete već duže vreme ima problema sa leđima i morao je da se povuče sa ovog nadmetanja.
Njega će u glavnom žrebu zameniti srpski teniser Laslo Đere. To znači da će našu zemlju u prestonici Grčke predstavljati trojica igrača - Novak Đoković, Miomir Kecmanović i pomenuti Đere.
Novak je postavljen za prvog nosioca, a učestvuju još i: Karen Hačanov, Stan Vavrinka, Jirži Lehečka, Lućano Darderi, Žoao Fonske, Brendon Nakašima...
Podsetimo, takmičenje u Atini se održava od 2. do 8. novembra i ovaj grad je domaćin teniskog turnira posle više od 30 godina.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
