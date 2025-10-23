Tenis

"SRAM TE BILO"! Italijani grme na Janika Sinera, hitno traže jednu stvar od države

Новости онлине

23. 10. 2025. u 09:53

JANIK Siner je totalno razapet na Apeninima!

Foto: Profimedia

Odlukom da ne igra na završnom turniru Dejvis kupa kako bi odmorio, navukao je Janik Siner ogroman gnev u matičnoj Italiji.

Nikada žešća paljba je po drugom teniseru sveta koji se suočava sa salvom kritika sa Apenina. Što od relevantnih instituacija i medija što od onih koji i nemaju toliko veze sa tenisom.

- Sinerova odluka da ne igra Dejvis kup je žestok udarac za Italiju, Italijane i milione zaljubljenika u tenis. Ne može se Italija predstavljati samo kada se uzimaju pare, a onda donositi odluke suprotne sportu. Zato tražimo da se povuku sve počasti koje mu je država dala: od statusa Ambasadora sportske diplomatije preko Počasnog građanina Torina do Zlatne ogrlice za sportske zasluge Italijanskog olimpijskog komiteta i mnoge druge - zahteva Organizacija potrošača Italije u patriotskom tonu.

I zaista, odustajanje Sinera od završnog turnira Dejvis kupa Italijani ne mogu tako lako da prebole. Pogotovo što "azuri" brane titulu i dvostruki su uzastopni prvaci. Sada bez Sinera u timu, izvesno je da će krunu morati da prepuste nekom drugom.

