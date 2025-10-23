"SRAM TE BILO"! Italijani grme na Janika Sinera, hitno traže jednu stvar od države
JANIK Siner je totalno razapet na Apeninima!
Odlukom da ne igra na završnom turniru Dejvis kupa kako bi odmorio, navukao je Janik Siner ogroman gnev u matičnoj Italiji.
Nikada žešća paljba je po drugom teniseru sveta koji se suočava sa salvom kritika sa Apenina. Što od relevantnih instituacija i medija što od onih koji i nemaju toliko veze sa tenisom.
- Sinerova odluka da ne igra Dejvis kup je žestok udarac za Italiju, Italijane i milione zaljubljenika u tenis. Ne može se Italija predstavljati samo kada se uzimaju pare, a onda donositi odluke suprotne sportu. Zato tražimo da se povuku sve počasti koje mu je država dala: od statusa Ambasadora sportske diplomatije preko Počasnog građanina Torina do Zlatne ogrlice za sportske zasluge Italijanskog olimpijskog komiteta i mnoge druge - zahteva Organizacija potrošača Italije u patriotskom tonu.
I zaista, odustajanje Sinera od završnog turnira Dejvis kupa Italijani ne mogu tako lako da prebole. Pogotovo što "azuri" brane titulu i dvostruki su uzastopni prvaci. Sada bez Sinera u timu, izvesno je da će krunu morati da prepuste nekom drugom.
