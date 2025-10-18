SINER NAJBOLJI U RIJADU: Italijan osvojio turnir "Šest kraljeva"
ITALIJANSKI teniser Janik Siner osvojio je egzibicioni turnir "Slem šest kraljeva" u Rijadu, pošto je večeras pobedio Španca Karlosa Alkaraza sa 6:2, 6:4.
Trenutno drugi igrač planete je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom jednom oduzeo servis najboljem na planeti, te je tako došao do pobede i trofeja.
Ovaj meč trajao je 73 minuta. Zanimljivo je da su ova dvojica tenisera osvojili po dva grend slema ove godine. Siner je trijumfovao na Australijan openu i Vimbldonu, dok je Alkaraz bio najbolji na Rolan Garosu i Ju-Es openu.
Američki teniser Tejlor Fric osvojio je treće mesto, pošto mu je Novak Đoković predao meč pri rezultatu 7:6 (7:4).
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
