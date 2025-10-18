ATP TENIS, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković predao meč za treće mesto na turniru "Šest kraljeva" (VIDEO)
SRPSKI teniser Novak Đoković izgubio je meč za treće mesto od Tejlora Frica sa 7:6(4) na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" u Rijadu.
Osvajač 24 grend slem titule bio je prinuđen da preda meč nakon prvog seta koji je trajao 76 minuta. Razlog za ovakvu odluku su povrede koje ga muče.
On se izvinio publici koja je ostala uskraćena za drugi set.
- Izvinite što niste videli drugi set. Želim prvo da odmorim i saniram neke povrede koje me muče. Ostalo je još nekoliko turnira do kraja sezone, pa ćemo videti - rekao je Đoković.
Podsetimo, Nole je izborio plasman na Završni masters u Torinu i sigurno je da želi što spremnije da dočeka to nadmetanje.
Pre toga trebalo bi da nastupi i na turniru iz serije 250 u Atini koji je na programu od 2. do 8. novembra.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UŽASNE SCENE U STOKHOLMU: Holger Rune plakao zbog teške povrede (VIDEO)
18. 10. 2025. u 17:47
PARTIZAN NASTAVIO NIZ POBEDA: Crno-beli se mučili, ali savladali TSC (VIDEO)
18. 10. 2025. u 20:25
ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
18. 10. 2025. u 10:36
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)