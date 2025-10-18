Tenis

ATP TENIS, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković predao meč za treće mesto na turniru "Šest kraljeva" (VIDEO)

SRPSKI teniser Novak Đoković izgubio je meč za treće mesto od Tejlora Frica sa 7:6(4) na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" u Rijadu.

Osvajač 24 grend slem titule bio je prinuđen da preda meč nakon prvog seta koji je trajao 76 minuta. Razlog za ovakvu odluku su povrede koje ga muče.

On se izvinio publici koja je ostala uskraćena za drugi set.

- Izvinite što niste videli drugi set. Želim prvo da odmorim i saniram neke povrede koje me muče. Ostalo je još nekoliko turnira do kraja sezone, pa ćemo videti - rekao je Đoković.

Podsetimo, Nole je izborio plasman na Završni masters u Torinu i sigurno je da želi što spremnije da dočeka to nadmetanje.

Pre toga trebalo bi da nastupi i na turniru iz serije 250 u Atini koji je na programu od 2. do 8. novembra. 

