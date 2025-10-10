RUS U POLUFINALU ŠANGAJA! Danil Medvedev savladao De Minora

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju pošto je pobedio Australijanca Aleksa De Minora rezultatom 2:0 (6:4, 6:4) za sat i 53 minuta.

FOTO: Profimedia

Medvedev, 16. na ATP listi, uspeo je da savlada za devet mesta bolje plasiranog De Minora i tako stigne do duela sa Francuzom Arturom Rinderknešom. Rusu je u u oba seta bio dovoljan po jedan brejk da osvoji set. De Minor nijednom nije uspeo da oduzme servis Medvedevu.

U prvom polufinalu, sutra od 10 i 30, igraće Novak Đoković i Valentin Vašero. Posle njih će na teren Medvedev i Rinderkneš.

