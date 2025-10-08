NIKO KAO BELORUSKINJA: Arina Sabalenka nastavila neverovatan niz u Kini
ARINA Sabalenka je dobro počela učešće na turnir u Vuhanu, pošto je pobedila Rebeku Sramkovu sa 4:6, 6:3, 6:1 i tako nastavila neverovatan niz.
Naime, Beloruskinja nikad nije izgubila meč u ovom kineskom gradu. Posle ovog trijumfa ima neverovatan učinak od 18-0. Ovakav niz imala je još samo Karolina Voznjacki koja je u Nju Hejvenu vezala 20 pobeda.
Prvu titulu u Vuhanu najbolja na svetu je osvojila 2018. godine kad je u finalu savladala Anet Kontavejt (6:3, 6:3). Naredne godine je odbranila trofej pobedivši Alison Risk (6:3, 3:6, 6:1).
Zbog pandemije koronavirusa turnir se nije igrao od 2020. do 2023. godine. Kad se 2024. vratio u VTA kalendar opet je Sabalenka bila najbolja. U finalu je slavila protiv Ćinven Ženg sa 6:3, 5:7, 6:3.
Dobro je počela i ove sezone, a naredna prepreka joj je ruska teniserka Ljudmila Samsonova.
