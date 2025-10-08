NIKO KAO BELORUSKINJA: Arina Sabalenka nastavila neverovatan niz u Kini

ARINA Sabalenka je dobro počela učešće na turnir u Vuhanu, pošto je pobedila Rebeku Sramkovu sa 4:6, 6:3, 6:1 i tako nastavila neverovatan niz.

FOTO: Tanjug/AP/DANIEL HAMBURY

Naime, Beloruskinja nikad nije izgubila meč u ovom kineskom gradu. Posle ovog trijumfa ima neverovatan učinak od 18-0. Ovakav niz imala je još samo Karolina Voznjacki koja je u Nju Hejvenu vezala 20 pobeda.

18 - Aryna Sabalenka is the second player this Century to win her first 18 main draw matches at a single WTA level event after Caroline Wozniacki in New Haven (she won her first 20). Wow. #WuhanOpen | @wuhanopentennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/N5TCq7tkJ9 — OptaAce (@OptaAce) October 8, 2025

Prvu titulu u Vuhanu najbolja na svetu je osvojila 2018. godine kad je u finalu savladala Anet Kontavejt (6:3, 6:3). Naredne godine je odbranila trofej pobedivši Alison Risk (6:3, 3:6, 6:1).

Zbog pandemije koronavirusa turnir se nije igrao od 2020. do 2023. godine. Kad se 2024. vratio u VTA kalendar opet je Sabalenka bila najbolja. U finalu je slavila protiv Ćinven Ženg sa 6:3, 5:7, 6:3.

Dobro je počela i ove sezone, a naredna prepreka joj je ruska teniserka Ljudmila Samsonova.

