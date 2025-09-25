ALKARAZ JAČI OD POVREDE I RIVALA: Španac ubedljivo do drugog kola Tokija!
NAJBOLjI teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu pobedio Argentinca Sebastijana Baeza rezultatom 6:4, 6:2.
Španac poveo 2:0 prvom setu, a zatim je Baez uspeo da izjednači na 2:2. Potom je momak iz Mursije je na početku petog gema zatražio medicinski tajm-aut zbog povrede skočnog zgloba.
Ipak, nastavio je meč i uspeo da trijumfuje. Alkaraz je potom uspeo da napravi brejk u devetom gemu i tako osvoji prvi set.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prvi igrač sveta je u drugom delu meča dva puta oduzeo servis Argentincu što je bilo dovoljno za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.
Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa koji je bio bolji od Alehandra Tabila.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.226.470 američkih dolara.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
Preporučujemo
DRAMA U ZVEZDI! Marko Arnautović nagovara saigrača da promeni reprezentaciju
25. 09. 2025. u 13:20
ŠAMAR SRBIJI! "Orlovi" ipak ostaju bez momka koji je zaludeo Amerikance
25. 09. 2025. u 10:51
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)