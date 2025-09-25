ALKARAZ JAČI OD POVREDE I RIVALA: Španac ubedljivo do drugog kola Tokija!

NAJBOLjI teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u prvom kolu pobedio Argentinca Sebastijana Baeza rezultatom 6:4, 6:2.

Foto: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

Španac poveo 2:0 prvom setu, a zatim je Baez uspeo da izjednači na 2:2. Potom je momak iz Mursije je na početku petog gema zatražio medicinski tajm-aut zbog povrede skočnog zgloba.

Ipak, nastavio je meč i uspeo da trijumfuje. Alkaraz je potom uspeo da napravi brejk u devetom gemu i tako osvoji prvi set.

Prvi igrač sveta je u drugom delu meča dva puta oduzeo servis Argentincu što je bilo dovoljno za pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa koji je bio bolji od Alehandra Tabila.

ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.226.470 američkih dolara.

