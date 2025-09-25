VELIKI PEH ZA ŠPANCA: Povredio se Karlos Alkaraz! (VIDEO)
KARLOS Alkaraz učestvuje na turniru u Tokiju, a tokom meča sa Sebastijanom Baezom doživeo je veliku neprijatnost.
Naime, Španac je idealno otvorio meč, poveo je sa 2:0, a onda je izgubio servis i doživeo povredu.
U prvi mah se činilo da ona nije ozbiljna, ali je izraz lica najboljeg na planeti govorio drugačije. Povredio je zglob na nozi i morao je da bude bandažiran.
Ipak, Alkaraz je nastavio meč i nedugo potom je uspeo da dobije prvi set. Ostaje da se vidi da li će ovaj problem uticati na njega tokom nastavka turnira.
