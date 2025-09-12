ODLIČAN POČETAK U DEJVIS KUPU: Kecmanović razbio rivala, Srbija blizu ostanka u Svetskoj grupi
SRBIJA je dobro otovrila duel Dejvis kupa protiv Turske. Miomir Kecmanović doneo je prvu pobedu našoj selekciji pošto je savladao Ergija Kirkina sa 6:2, 6:2 u niškom "Čairu".
Trenutno 47. igrač sveta odigrao je odličan meč i potpuno zasluženo doneo prednost reprezentaciji koju sa klupe predvodi Viktor Troicki.
Kecmanović je oba seta otvorio brejkom. U prvom je još jednom rivalu oduzeo servis. dok je identičnu stvar uradio i u drugom segmentu.
Koliko je 26-godišnji Beograđanin bio dobar pokazuje podatak da rivalu (479. na ATP listi) nije dozvolio nijednu priliku za brejk.
U drugom meču sastaće se Hamad Međedović i Janki Erel i u slučaju da Novopazarac trijumfuje Srbija će obezbediti opstanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa.
Podsetimo, pored pomenute dvojice tenisera u taboru "orlova" nalaze se i Matej Sabanov, Stefan Latinović i Branko Đurić.
Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu
