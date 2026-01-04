ŠOK U MINHENU: Spenser Dinvidi napustio Bajern!
NIJE dugo trajala epizoda Spensera Dinvidija u Minhenu. Iskusni Amerikanac napustio je Bajern posle malo više od dva meseca.
Mnogo se očekivalo od bivšeg igrača Dalas maveriksa kad je stigao na Stari kontinent. Ipak, njegov boravak u Evropi nije dugo trajao.
- Spenser Dinvidi se neće vraćati u Bajern. Iz ličnih razloga, ugovor 32-godišnjeg košarkaša, koji je prvobitno važio do kraja sezone, upravo je sporazumno raskinut - napisali su iz Bajerna.
Podsetimo, Dinvidi je ove sezone u dresu Bajerna ima 11,7 poena i 2,9 asistencija po utakmici.
Ostaje da se vidi kakva će biti sudbina ovog 32-godišnjaka i da li će nastaviti da igra u Evropi.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
