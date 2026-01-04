ŠOK U MINHENU: Spenser Dinvidi napustio Bajern!

NIJE dugo trajala epizoda Spensera Dinvidija u Minhenu. Iskusni Amerikanac napustio je Bajern posle malo više od dva meseca.

Mnogo se očekivalo od bivšeg igrača Dalas maveriksa kad je stigao na Stari kontinent. Ipak, njegov boravak u Evropi nije dugo trajao.

- Spenser Dinvidi se neće vraćati u Bajern. Iz ličnih razloga, ugovor 32-godišnjeg košarkaša, koji je prvobitno važio do kraja sezone, upravo je sporazumno raskinut - napisali su iz Bajerna.

Spencer Dinwiddie kehrt nicht zu den Bayern zurück, aus persönlichen Gründen wurde der ursprünglich bis Saisonende gültige Vertrag des 32-Jährigen soeben einvernehmlich aufgelöst: https://t.co/wrM45b8agv@SDinwiddie_25 will not return to… pic.twitter.com/Mmn57tjiaX — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 4, 2026

Podsetimo, Dinvidi je ove sezone u dresu Bajerna ima 11,7 poena i 2,9 asistencija po utakmici.

Ostaje da se vidi kakva će biti sudbina ovog 32-godišnjaka i da li će nastaviti da igra u Evropi.

