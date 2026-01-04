Košarka

ŠOK U MINHENU: Spenser Dinvidi napustio Bajern!

Časlav Vuković

04. 01. 2026. u 22:28

NIJE dugo trajala epizoda Spensera Dinvidija u Minhenu. Iskusni Amerikanac napustio je Bajern posle malo više od dva meseca.

ШОК У МИНХЕНУ: Спенсер Динвиди напустио Бајерн!

FOTO: Profimedia

Mnogo se očekivalo od bivšeg igrača Dalas maveriksa kad je stigao na Stari kontinent. Ipak, njegov boravak u Evropi nije dugo trajao.

- Spenser Dinvidi se neće vraćati u Bajern. Iz ličnih razloga, ugovor 32-godišnjeg košarkaša, koji je prvobitno važio do kraja sezone, upravo je sporazumno raskinut - napisali su iz Bajerna.

Podsetimo, Dinvidi je ove sezone u dresu Bajerna ima 11,7 poena i 2,9 asistencija po utakmici.

Ostaje da se vidi kakva će biti sudbina ovog 32-godišnjaka i da li će nastaviti da igra u Evropi.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SALETOVI POSLEDNJI DANI: Spavala sam pored njega, a onda sam morala da mu kažem da je kraj

SALETOVI POSLEDNjI DANI: "Spavala sam pored njega, a onda sam morala da mu kažem da je kraj"