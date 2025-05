PUNO MI JE SRCE ZBOG NOVOG PAZARA: Hamad Međedović emotivno proslavio pobedu i plasman u 3. kolo

Posle pobede Hamada Međedovića nad (77) Huanom Manuelom Serundolom (109 ATP) sa 6:3, 6:4, 7:5, neko od navijača dobacio mu je šal FK Novi Pazar, koji je on s oduševljenjem prihvatio i stavio ga oko vrata.

Foto: Goran Čvorović

Na novinarsko pitanje da li je time proslavio ulazak Novog Pazara u evropska takmičenja, odgovorio je potvrdno.

- Naježio sam se odmah čim ste pomenuli Novi Pazar i Evropu. Sa tim je dovoljno jasno koliko sam pratio, navijao i bodrio. To je san koji mi svi imamo još od osnivanja kluba. Navijao sam puno, bilo je neizvesno do poslednjeg momenta. Veoma sam srećan i ponosan što smo to izborili. Stvarno mi je puno srce i drago mi je zbog svih ljudi tamo – kazao je Hamad.

A kada je reč o tenisu, upitan je i da li pre početka turnira pogleda žreb.

- Ponekad pogledam, naravno, neću da lažem da idem korak po korak, ali trudim se da ne gledam puno unapred. I dosta ljudi sa strane mi kaže kakav mi je žreb. Znao bih da je trebalo da igram protiv Alkaraza u drugom kolu! Trudim se da idem iz meča u meča, uvek zna ko me čeka u slučaju da dobijem, ali nikada dalje od toga. Dajem sve od sebe da mi sav fokus bude na meču koji dolazi – zaključio je Hamad.