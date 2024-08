NOVAK ĐOKOVIĆ JE NEVEROVATAN: Ovakva dominacija u tenisu nikad nije viđena

Novak Djokovic's record against multiple generations:



Old Generation:

🇪🇸Nadal: 31-29

🇨🇭Federer: 27-23

🇬🇧Murray: 25-11



New Generation:

🇷🇺Medvedev: 10-5

🇩🇪Zverev: 8-4

🇬🇷Tsitsipas: 12-2



Next Generation:

🇪🇸Alcaraz: 4-3

🇮🇹Sinner: 4-3

🇩🇰Rune: 4-2



