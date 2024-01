"GOREĆE ROD LEJVER": Novak Đoković dobio rivala koji se ne plaši Srbina i otkrio od koga će tražiti savet

NAJBOLjI teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Australijan opena igraće protiv domaćeg tenisera Alekseja Popirina.

Australijanac ima 24 godine i trenutno se nalazi na 43. poziciji ATP liste, nedavno je ostvario i lični rekord plasmanom na 39. mesto svetskog poretka. Iza sebe ima dve ATP titule iz serije 250 koje je osvojio u Singapuru i Umagu.

Popirin je na startu takmičenja u Melburnu, u australijskom derbiju, savladao Marka Polmansa sa 6:3, 7:6, 6:2.

- Uvek je lepo igrati kod kuće, mada nije lako protiv prijatelja i zemljaka. Srećan sam što sam uspeo da prođem u tri seta, fokusirao sam se na svoj servis i na ono što treba da radim - rekao je 24-godišnji Popirin.

Novak Đoković je svoj meč igrao u nedelju, tako da ima dan više odmora od svog rivala.

- Tako je kako je. U svlačionici je stav 50-50 ’za’ i ’protiv’ početka turnira u nedelju. Siguran sam da je Novak tražio da igra u nedelju, ali tako je kako je. Prošao sam u tri seta i to je važno, imaću vremena da se odmorim.

Popirin je rekao da će za savet pitati i Aleksa de Minora, koji je nedavno pobedio Đokovića na Junajted kupu.

- Nisam gledao ni protiv De Minora ni Prižmića. Uradiću domaći kao i pre svakog meča, idem sa mnogo samopouzdanja u taj meč. Ne razmišljam kao da igram protiv broja jedan, to je samo još jedan meč. Servis mi je uvek važan, ali nije mi cela igra samo servis, mada će to biti posebno važno protiv čoveka koji ima verovatno najbolji ritern na svetu - kaže Popirin i dodaje:

- Imam iskustvo, već sam dugo u svlačionici, trenirao sam sa svima najboljima, igrao… Neću da počnem meč misleći o tome da je on možda najveći svih vremena, verovatno jeste, ali ja moram da verujem da mogu da pobedim i da se usredsredim na sebe. Nema svrhe da izlazim na teren ako ne verujem.

Đoković i Popirin sastali su se jednom, još davne 2019. u Tokiju, kada je Australijancu bilo 19 godina, a Novak je odneo rutinsku pobedu.

- Igrali smo prošli put kada sam imao 19 godina, fizički nisam mogao da mu pariram. Sada sam iskusniji, zreliji, mnogo fizički jači. Novak nema nikakve slabosti. Fizički je jak, neverovatan servis, odlični i forhend i bekhend. On i jeste najveći svih vremena – da bi to postao, ne smeš da imaš slabosti. Ipak, imam i ja svoja oružja za koja verujem da mogu da naprave štetu. Novak uvek traži način da se poboljša, mislim da je to mentalitet na koji se treba ugledati – i ja sam sada sazreo, naredni korak za mene jeste da postepeno gradim svoju igru: servis, ritern, sve. Već neko vreme sam na Turu, video sam i druge igrače, video kako i šta treba raditi.

