Remijem je završena i treća partija meča za titulu svetskog prvaka u šahu između Gukeša Domaradžua i Džavohira Sindarova u Ženevi.

Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Sindarov i Gukeš u trećoj partiji meča za titulu svetskog šampiona u Ženevi ponovo su odigrali Berlinsku odbranu Španske partije, ali je ovoga puta uzbekistanski velemajstor šestim potezom De2 izabrao drugačiji nastavak.

Aktuelni svetski šampion demonstrirao je izuzetnu pripremljenost u otvaranju. Prvih 15 poteza odigrao je za nešto više od dva minuta, dok je njegov izazivač potrošio gotovo 42 minuta.

Razmenom dama u 16. i 17. potezu partija je dobila izrazito pozicioni karakter. Gukeš je raspolagao lovačkim parom, ali se te prednosti odrekao u 22. potezu, razmenivši jednog lovca za skakača.

Indijac je aktivirao kralja i udvojio topove na otvorenoj a-liniji, dok je Sindarov pokušao da protivigru potraži na kraljevom krilu. Gukeš je u 33. potezu probojem c5 stvorio slobodnog d-pešaka, koji je ubrzo stigao do trećeg reda i postao ozbiljna pretnja belom.

Treća partija meča za titulu Sindarov – Gukeš 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–0 S×e4 5. d4 Le7 6. De2 Sd6 7. L×c6 b×c6 8. d×e5 Sf5 9. De4 g6 10. Sd4 S×d4 11. D×d4 d5 12. Sc3 Le6 13. Sa4 Db8 14. a3 Db5 15. Le3 Dc4 16. b3 D×d4 17. L×d4 Lf5 18. Ta2 a5 19. f3 h5 20. Te1 g5 21. c3 Kd7 22. Sc5+ L×c5 23. L×c5 T×b8 24. b4 a×b4 25. c×b4 Ta4 26. Taa1 Ke6 27. Ld4 Ld3 28. Te3 Lc4 29. f4 g×f4 30. Tf3 Tba8 31. h3 Kf5 32. g3 Ke6 33. Kg2 c5 34. L×c5 d4 35. T×f4 Ld5+ 36. Kf2 d3 37. b5 T×f4+ 38. g×f4 Lc4 39. Lb4 L×b5 40. Tc1 c6 41. Ke3 Tg8 42. Ke4 f5+ 43. e×f6 Tg2 44. Lc3 Te2+ 45. Kf3 c5 46. Te1 Lc6+ 47. Kg3 T×e1 48. f5+ K×f5 49. L×e1 K×f6 50. Kf4 Ke6 51. Ke3 Lb5 52. a4 La6 53. Kd2 Ke5 54. Lf2 Kf4 55. h4 Kg4 56. Kc3 Kf3 57. Le1 Ke2 58. Ld2 Kf3 59. Lg5 Ke2 60. Ld2 Kf3 ½:½

Uzbek se našao u velikom vremenskom tesnacu. Posle 39. poteza na časovniku mu je ostalo svega osam sekundi, ali je uspeo da stigne do prve vremenske kontrole.

Borba se nastavila u završnici sa po topom i lovcem. Posle razmene preostalih topova, Gukeš je u 48. i 49. potezu kraljem pokupio bele pešake na f5 i f6 i ušao u završnicu raznobojnih lovaca sa pešakom više.

Ipak, raznobojni lovci pružili su Sindarovu dovoljno odbrambenih resursa. Uprkos pešaku više i aktivnom kralju, svetski šampion nije uspeo da probije odbranu izazivača. Beli kralj blokirao je napredovanje crnih pešaka na daminom krilu, dok je lovac štitio pešaka na h4.

Remi je sklopljen posle 60 poteza i gotovo pet sati igre, pa je rezultat u meču za titulu svetskog šampiona posle tri partije 1,5:1,5.