Naša selekcija večeras gostuje na Baltiku.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

LITVANIJA - SRBIJA 70:60 (22:16, 24:16, 24:28)

Grad: Klajpeda

Hala: Šviturio arena

Kapacitet: 6.200

Sudije: Antonio Konde (Španija), Paulo Markeš (Portugal), Edgar Čekareli (Francuska)

LITVANIJA: Blazevič, Normantas, Radževičius, Olisevičijus, Brazdeikis, Maldunas, Birutis, Masiulis, Marčuljonis, Gedraitis, Sargunas, Sirvidis.

Selektor: Dainijus Adomaitis

SRBIJA: Avramović, Miletić, Momirov, Koprivica, Kovačević, Smailagić, Stefanović, Đurišić, Novak, Lučić, Barna, Mitrović.

Selektor: Dušan Alimpijević

Košarkaška reprezentacija Srbije u prilično izmenjenom i oslabljenom sastavu pokušaće u gostima da dođe do trijumfa nad Litvanijom, čime bi definitivno overila vizu za predstojeće Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Naša selekcija trenutno je druga u grupi J sa učinkom 6-2, dok su "zeleni" četvrti i na skoru 4-4.

UŽIVO

TOK MEČA

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Odličan prodor Avramovića (67:60), a potom Litvanci greše u napadu i gube loptu. Imali smo napad da dodatno smanjimo minus, ali Aleksa je pogrešio u dodavanju. Posle velike borbe i odbitka, uspeo je Radževičius da pogodi trojku (70:60). Kraj treće četvrtine.

29. minut - Dobra odbrana "orlova", ali nesporazum Koprivice i Avramovića kažnjavaju domaći. Brza akcija naših momaka, odlično je Barna umakao svom čuvaru i pogodio uz faul (64:55). Promašio je dodatno bacanje, ali smo se izborili za loptu, a Stefanović je dao novu trojku (64:58). Nestvarno kako je Sirvidis uspeo da vrati za tri (67:58).

28. minut - Uspeli su Litvanci ponovo da pogode, ali onda i Stefanović daje trojku (62:53). Faul u napadu napravio je Marčuljonis, a Aleksa je promašio trojku.

27. minut - Evo konačno trojke za Avramovića, prve iz sedmog pokušaja (60:50).

26. minut - Ispravio se sada Aleksa sa ukradenom loptom i četiri vezana poena (57:45). Brazdeikis je dobio dva bacanja, a Smailagić je pogodio iz neverovatne pozicije (59:47).

25. minut - Neverovatno kakve greške pravi Avramović i koliko se ispucava bez potrebe. Sve to Litvanci kažnjavaju (57:41), a arbitri ne sude očigledan faul nad Smailagićem.

24. minut - Normantas daje četvrtu trojku večeras iz pet pokušaja (53:39), a Mitrović dobar u reketu posle asistencije Avramovića (53:41).

23. minut - Opet Brazdeikis, pravi nam velike probleme. Konačno trojka, daje je Smailagić (50:39).

22. minut - Krade sad Aleksa loptu, a Smailagić odličan nakon prodora (46:36). Brazdeikis pogađa sa distance, a Smailagiću je potom dosuđen jako čudan faul u napadu.

21. minut - Avramović nastavlja sa promašajima, ali odbrana je dobra, zaustavljen je Brazdeikis. Konačno dobra akcija i pogodak Mitrovića (46:34)

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Dobra odbrana "orlova", posle koje je Smailagić siguran sa distance (44:32). Uzvratio je Normantas, a Avramović još jednom neprecizan i to uz zvuk sirene. Poluvreme (46:32)!

19. minut - Novi promašaj Avramovića, ali Koprivica odličan u skoku (44:28). Faul u napadu pravi Radževičius, Koprivica opet pogađa (44:30).

18. minut - Srbija daje poene samo sa linije penala, a Litvanci ne promašuju iz igre (44:26).

17. minut - Oba bacanja iskoristio je Smailagić, ali džaba kada Brazdeikis pogađa na ulazu i dobija faul (37:22).

16. minut - Loše dodavanje Avramovića odmah koriste domaći (32:20). Barna je promašio trojku, ali je pogodio Normantas (35:20).

15. minut - Đurišić ponovo neprecizan nakon prodora, a Normantas daje novu trojku (30:18). Tajm-aut za Dušana Alimpijevića, a onda sjajna akcija Srbije i zakucavanje Barne (30:20).

14. minut - Ušao je Koprivica na teren i odmah zakucao (25:18), Olisevičijus siguran sa distance (27:18).

13. minut - Ništa "orlovi" ne mogu da pogode, ređaju se promašaji.

12. minut - Nova trojka Brazdeikisa (22:16), pa rampa za Đurišića i promašaj Avramovića van linije 6,75.

11. minut - Obe selekcije su loše otvorile drugu deonicu, bez pogodaka.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Dobra odbrana Momirova, a onda iz tri pokušaja nakon dva ofanzivna skoka ne uspevamo da damo koš. Birutis je nakon odbitka precizan, a u poslednjoj sekundi Momirov ne pogađa trojku. Kraj prve četvrtine - 22:16.

9. minut - Dva puta zaredom Miletić nije bio precizan u napadu, a domaćin to kažnjava serijom 5:0. Kovačević je sa dva slobodna bacanja to prekinuo (20:16).

8. minut - Momirov je morao da šutira trojku iz jako teške situacije i promašio. Miletić je potom bio sjajan u odbrani, a Novak je iznudio ometajući faul Marčuljonisa i pogodio oba penala (15:14).

7. minut - Birutis siguran u reketu, Avramović promašuje, a Radževičius to kažnjava iz tranzicije (15:12).

6. minut - Normantas ne pogađa trojku, kontru je povukao Barna, a Smailagić je fauliran pri šutu za tri poena i dao je sva tri bacanja (10:10). Litvanci su dali jedno bacanje, a onda majstorija Avramovića tokom polaganja (11:12).

5. minut - Promašio je Avramović za tri, Gedraitis siguran sa distance (10:7). Nova greška srpskih igrača, faul u napadu napravio je Barna.

4. minut - Još jedna izgubljena lopta za Smailagića i nova kazna, Normantas daje trojku (8:7).

3. minut - Promašaj Barne, pa trojka Brazdeikisa za izjednačenje (5:5). U nastavku se upisao i Đurišić posle solo-akcije (5:7).

2. minut - Odličan potez Filipa Barne, koji je napao čuvara i pogodio nakon prodora (2:5). Nakon dobre odbrane, loptu je ipak izgubio Smailagić.

1. minut - Utakmicu je trojkom otvorio Alen Smailagić, a potom mu je pobegao Olisevičijus iza leđa i pogodio na drugi obruč.

PRE MEČA

17.28 Kladionice su kao izrazitog favorita na ovom duelu označili domaću selekciju, na čiji je trijumf kvota samo 1,38, dok je 3,00 na pobedu Srbije.

17.21 Do kraja kvalifikacija za Mundobasket, pored ove, ostale su još tri runde. "Orlovima" je jedan trijumf dovoljan da obezbede vizu za Katar, a ukoliko ne uspeju to da urade večeras, imaće priliku za tri dana protiv Italije u "Pioniru" (19.00). Tada će biti jači za igrače poput Ognjena Dobrića, Vanje Marinkovića, Nikole Tanaskovića, Vladimira Lučića, Marka Gudurića, Vasilija Micića...

17.13 Ni Litvanci nisu kompletni, jer izostaju Jonas Valančijunas, Azuolas Tubelis, Rokas Jokubaitis i Arnas Butkevičijus. Večeras će igrati: Blazevič, Normantas, Radževičius, Klisevičius, Brazdeikis, Maldunas, Birutis, Masiulis, Marčiulonis, Gedraitis, Sargunas, Sirvidis.

17.07 Selektor Srbije Dušan Alimpijević nije mogao da računa na evroligaške igrače za ovaj okršaj, a na raspolaganju mu je bilo samo 13 momaka. Prekobrojan je Vojin Medarević, pa su u sastavu: Aleksa Avramović, Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić, Filip Barna i kapiten Luka Mitrović.

17.00 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos utakmice Litvanije i Srbije, koja se igra u Klajpedi.