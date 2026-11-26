Selektor Orlova nezadovoljan suđenjem: Bolje da ne pričam šta mi je na duši...
Naši košarkaši ubedljivo su izgubili u Klaipedi.
Reprezentacija Srbije doživela je težak poraz od Litvanije (97:78) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru. I pored toga što su "orlovi" bili veoma oslabljeni, bez evroligaških igrača, selektor Dušan Alimpijević (40) nije želeo u tome da traži alibi. Međutim, bilo je i više očigledno da je mladi trener bio veoma nezadovoljan suđenjem.
I zaista, arbitri su doneli veliki broj diskutabilnih odluka, uglavnom na našu štetu, a pogotovo krajem treće četvrtine kada smo se rezultatski potpuno vratili u meč.
- Ponosan sam na igrače, pokušali smo da ostanemo u igri energijom, ali bilo je nemoguće. Da pričam sve što mi je na duši, ne bi bilo dobro za mene i za KSS, tako da je bolje da stanem na ovome - rekao je Alimpijević, a potom dodao:
- Nažalost, svaki komentar bi bio suvišan, ne mogu to da radim. Svi koji su gledali utakmicu su videli na šta mislim. Nema razloga da se bavimo time, ovo je prošlost. Vraćamo se nazad u Srbiju, da se spremamo za Italiju. Ne postoji ništa što imam da zamerim mojim igračima, jer nije bilo lako ovo što su nosili svih 40 minuta.
Temperamentni stručnjak je posebno naglasio posvećenost igrača, ali se osvrnuo i na jedan manji propust tokom meča.
- Veoma sam srećan što imam momke koji žele da igraju za Srbiju umesto da odmaraju. Ponosni su što su u reprezentaciji, kao i ja. Dali smo sve od sebe. Imaćemo bolje dane, imaćemo neke drugačije... Sve što kažem može da ode u drugu stranu, imali smo jedan mali incident sa našim igračem, bile su povišene emocije, sve smo dobro odradili osim tog detalja - naglasio je Alimpijević.
Na kraju je selektor otkrio i zbog čega Nikola Đurišić nije bio na terenu u drugom poluvremenu.
- Dobio je udarac u kvadriceps, doktor je preporučio da preskoči, da ne bude nešto ozbiljnije - zaključio je Alimpijević.
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