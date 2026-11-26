FK Vojvodina, u saradnji sa Šahovskim savezom Srbije, organizovala je prvi šahovski turnir “stare dame“, na kojem je učestvovalo 16 takmičara. Turnir je odigran po nokaut sistemu, a za šahovskim tablama našli su se fudbaleri, članovi stručnog štaba, uprave i radne zajednice FK Vojvodina.

Foto: Ustupljene fotografije

Događaj je imao za cilj da kroz druženje, takmičenje i promociju sporta poveže fudbal i šah, dve discipline koje, iako različite, imaju mnogo zajedničkog – strategiju, razmišljanje, strpljenje i donošenje pravih odluka u ključnim trenucima.

Foto: Ustupljene fotografije

Simbličnim povlačenjem prvog poteza, turnir je otvorio predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, koji je izrazio zadovoljstvo zbog saradnje sa FK Vojvodina i poručio da će Savez nastaviti da podržava ovakve inicijative.

Foto: Ustupljene fotografije

- Šahovski savez će uvek pomagati i podržavati ovakve akcije, jer mislim da je ovo pre svega dobro za razvoj sporta u Srbiji. Mnogo puta i u fudbalu čujemo da se pravi šahovska taktika, a upravo je to ono što povezuje ove dve discipline. Kao što u fudbalu napravite fintu na jednu stranu, a loptu pošaljete na drugu, tako i u šahu morate da razmišljate nekoliko poteza unapred. Važno je i kada izgubite partiju da pružite ruku protivniku, čestitate mu i nastavite da radite kako biste sledeći put bili bolji – istakao je Jorgić.

Foto: Ustupljene fotografije

Prvo mesto osvojio je Siniša Popović, zamenik direktora stadiona „Karađorđe“, drugo mesto pripalo je mladom fudbaleru Vuku Boškanu, dok je trećeplasirani bio Aleksandar Vlaškalić, sekretar FK Vojvodina.

Foto: Ustupljene fotografije

Glavni sudija turnira bio je Almir Gagić.