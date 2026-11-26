ODRŽAN PRVI ŠAHOVSKI TURNIR FK VOJVODINA: Nadmetalo se 16 takmičara iz kluba, Siniša Popović osvojio prvo mesto
FK Vojvodina, u saradnji sa Šahovskim savezom Srbije, organizovala je prvi šahovski turnir “stare dame“, na kojem je učestvovalo 16 takmičara. Turnir je odigran po nokaut sistemu, a za šahovskim tablama našli su se fudbaleri, članovi stručnog štaba, uprave i radne zajednice FK Vojvodina.
Događaj je imao za cilj da kroz druženje, takmičenje i promociju sporta poveže fudbal i šah, dve discipline koje, iako različite, imaju mnogo zajedničkog – strategiju, razmišljanje, strpljenje i donošenje pravih odluka u ključnim trenucima.
Simbličnim povlačenjem prvog poteza, turnir je otvorio predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, koji je izrazio zadovoljstvo zbog saradnje sa FK Vojvodina i poručio da će Savez nastaviti da podržava ovakve inicijative.
- Šahovski savez će uvek pomagati i podržavati ovakve akcije, jer mislim da je ovo pre svega dobro za razvoj sporta u Srbiji. Mnogo puta i u fudbalu čujemo da se pravi šahovska taktika, a upravo je to ono što povezuje ove dve discipline. Kao što u fudbalu napravite fintu na jednu stranu, a loptu pošaljete na drugu, tako i u šahu morate da razmišljate nekoliko poteza unapred. Važno je i kada izgubite partiju da pružite ruku protivniku, čestitate mu i nastavite da radite kako biste sledeći put bili bolji – istakao je Jorgić.
Prvo mesto osvojio je Siniša Popović, zamenik direktora stadiona „Karađorđe“, drugo mesto pripalo je mladom fudbaleru Vuku Boškanu, dok je trećeplasirani bio Aleksandar Vlaškalić, sekretar FK Vojvodina.
Glavni sudija turnira bio je Almir Gagić.
Preporučujemo
Sada i zvanično? Crno-beli doveli još jednog evroligaškog igrača!
26. 11. 2026. u 17:20
Šokantno! Izbačen prvi reket sveta!
26. 11. 2026. u 17:10
MORAĆE VIZA ZA SP JOŠ DA SAČEKA! Smailagić nije mogao sam, Orlovi ubedljivo poraženi u Litvaniji, (VIDEO/FOTO)
26. 11. 2026. u 19:33 >> 19:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Alimpijević odredio 12 igrača za Litvaniju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.
26. 11. 2026. u 10:38
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)