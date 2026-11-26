Hapoel se opet seli! Micićev klub posle Srbije i Bugarske igraće i u ovoj državi?!
Izraelci izneli predlog čelnicima elitnog ranga.
Uprava Hapoela iz Tel Aviva je zatražila od rukovodstva Evrolige da u nastavku sezone ovog takmičenja, svoje mečeve igra u Monaku!
Tako bi ekipa Dimitrisa Itudisa, bila domaćin u Kneževini, posle beogradske dvorane "Aleksandar Nikolić" i "Arene 888" u Sofiji, što bi joj bila treća selidba ove sezone, prenose mediji u Izraelu.
Posle premijernog meča sa Bajernom u Tel Avivu, izraelski tim je u oktobru i novembru domaćinske obaveze u sezoni 2026/27 uglavnom ispunjavao u dva Bugarska grada - Sofiji i Botevgradu.
Kao potencijalno novo utočište za Vasilija Micića i ostatak ekipe sada se pominje Kneževina, imajući jer se Monako pre početka ove sezone odlučio zbog finansijskog kolapsa da ne igra Evroligi, nego u Evrokupu.
Ako stigne odobrenje evroligaških čelnika, to bi imalo uticaja i na Partizan, jer Hapoel tokom decembra ima zgusnut raspored od pet uzastopnih utakmica na svom parketu, a jednu će odgirati protiv crno-belih.
Ovako izgleda raspored Hapoela do kraja godine, u goste će im dolaziti: Olimpija Milano (3. decembar), Asvel (10. decembar), Žalgirisa (17. decembar), Partizan (22. decembar) i gradski derbi protiv Makabija (29. decembar).
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