I SREĆA je okrenula leđa ekipi iz srpske prestonice.

Foto: Igor Marinković

Vicešampion Srbije bio je blizu podviga protiv Barselonete, ali je tri sekunde pre kraja zadrhtala ruka Kristijanu Šulcu, koji je mogao da matira Agire i izbori peterce. Ovako su puleni Zorana Bajića u četvrtom kolu grupe C Lige šampiona izgubili sa 18:17 i sada moraju 1. decembra u Zagrebu da savladaju Mladost ukoliko žele da ostanu u trci za Top 8 faze elitnog takmičenja.

Vaterpolisti Novog Beograda imaju za čim da žale. Sve vreme su bili ravnopravni sa šampionom Evrope. Posle odličnog početka (4:2) pali su na par minuta što su Katalonci iskoristili da preokrenu na 5:4. Ali, Miloš Ćuk i drugovi nisu se predavali, sve vreme su pretili, u napadu je naročito bio nadahnut Mađar Mesaroš pa su na početku poslednje četvrtine vodili sa 14:13. Nažalost, kada je bilo najbitnije popustila im je koncetracija,a prekaljeni igrači španskog velikana vratili su prednost, pobedili i overili plasman u Top 8 fazu.

Naš tim sada više nema izbora. Mora u Hrvatskoj, 1. decembra u Zagrebu protiv Mladosti i 16. u Splitu protiv Jadrana, da osvoji svih šest bodova i da se nada popularni "žapci" u poslednjem kolu ne iznenade Barselonetu. Inače, Mladost posle pobede u Splitu nad Jadranom (13:10) ima četiri boda više od Novog Beograda.

Zakuvalo se u grupi D. Posle pobede Panatianikosa nad Marseljom (Drašović 1 gol) tri ekipe su u igri za Top 8 fazu.Lideri grupe Ferencvaroš (Mandić nije igrao protiv Steaue) i Marselj imaju devet bodova,a Grci tri manje. Jasno je da će biti presudni dueli Ferencvaroša u Budimpešti sa Panatinaikosom, 1.decembra, i Marseljom, 16. decembra. Rumunska Steaua je autsajder u duelima sa Marseljom i Panatinaikosom.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Grupa C: Novi Beograd - Barseloneta 17:18, Jadran ST - Mladost 10:13.

TABELA: Barseloneta 12, Mladost 7, Novi Beograd 3, Jadran ST 2.

Grupa D: Steaua - Ferenvcaroš 5:18, Panatinaikos - Marselj 14:12.

TAVELA: Marselj 9, Ferencvaroš 9, Panatinaikos 6, Steaua 0.