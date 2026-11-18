PRESUDNO SA MLADOSTI: Vaterpolisti Novog Beograda u Zagrebu moraju da pobede "žapce"
I SREĆA je okrenula leđa ekipi iz srpske prestonice.
Vicešampion Srbije bio je blizu podviga protiv Barselonete, ali je tri sekunde pre kraja zadrhtala ruka Kristijanu Šulcu, koji je mogao da matira Agire i izbori peterce. Ovako su puleni Zorana Bajića u četvrtom kolu grupe C Lige šampiona izgubili sa 18:17 i sada moraju 1. decembra u Zagrebu da savladaju Mladost ukoliko žele da ostanu u trci za Top 8 faze elitnog takmičenja.
Vaterpolisti Novog Beograda imaju za čim da žale. Sve vreme su bili ravnopravni sa šampionom Evrope. Posle odličnog početka (4:2) pali su na par minuta što su Katalonci iskoristili da preokrenu na 5:4. Ali, Miloš Ćuk i drugovi nisu se predavali, sve vreme su pretili, u napadu je naročito bio nadahnut Mađar Mesaroš pa su na početku poslednje četvrtine vodili sa 14:13. Nažalost, kada je bilo najbitnije popustila im je koncetracija,a prekaljeni igrači španskog velikana vratili su prednost, pobedili i overili plasman u Top 8 fazu.
Naš tim sada više nema izbora. Mora u Hrvatskoj, 1. decembra u Zagrebu protiv Mladosti i 16. u Splitu protiv Jadrana, da osvoji svih šest bodova i da se nada popularni "žapci" u poslednjem kolu ne iznenade Barselonetu. Inače, Mladost posle pobede u Splitu nad Jadranom (13:10) ima četiri boda više od Novog Beograda.
Zakuvalo se u grupi D. Posle pobede Panatianikosa nad Marseljom (Drašović 1 gol) tri ekipe su u igri za Top 8 fazu.Lideri grupe Ferencvaroš (Mandić nije igrao protiv Steaue) i Marselj imaju devet bodova,a Grci tri manje. Jasno je da će biti presudni dueli Ferencvaroša u Budimpešti sa Panatinaikosom, 1.decembra, i Marseljom, 16. decembra. Rumunska Steaua je autsajder u duelima sa Marseljom i Panatinaikosom.
LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO
Grupa C: Novi Beograd - Barseloneta 17:18, Jadran ST - Mladost 10:13.
TABELA: Barseloneta 12, Mladost 7, Novi Beograd 3, Jadran ST 2.
Grupa D: Steaua - Ferenvcaroš 5:18, Panatinaikos - Marselj 14:12.
TAVELA: Marselj 9, Ferencvaroš 9, Panatinaikos 6, Steaua 0.
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