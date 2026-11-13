ISTORIJSKA AUKCIJA: Svetlosni mač Darta Vejdera prodat za rekordnih 4,87 miliona dolara
SVETLOSNI mač koji je Dart Vejder koristio u filmovima "Imperija uzvraća udarac" i "Povratak džedaja" prodat je na aukciji za 4,87 miliona dolara, čime je postavljen novi rekord za kolekcionarske predmete iz serijala "Ratovi zvezda".
Mač je korišćen u čuvenom dvoboju tokom kojeg Vejder otkriva Luku Skajvokeru da je njegov otac, izgovarajući jednu od najpoznatijih replika filmske sage: "Ja sam tvoj otac", preneo je AP.Aukcijska kuća "Heritage Auctions", koja je organizovala prodaju u okviru aukcije "Ultimate Star Wars Auction", saopštila je da je reč o najskuplje prodatom rekvizitu iz serijala koji je zaista korišćen tokom snimanja.
Prethodni rekord postavljen je u julu, kada je svetlosni mač Skajvokera, zajedno sa rekvizitom koji je predstavljao njegovu odsečenu ruku, prodat za 3,75 miliona dolara.
Na aukciji je ponuđeno i 27 drugih svetlosnih mačeva iz "Ratova zvezda", kao i predmeti iz svih devet epizoda filmskog serijala i drugih filmova i televizijskih produkcija.
(Telegraf)
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