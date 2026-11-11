Baskonija se ne zaustavlja: Posle Letonca stigao i igrač koji je oteo trofej Partizanu!

Španci prethodno angažovali Ronaldsa Šmitsa.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana igraju večeras protiv Baskonije (20.45) meč 11. kola Evrolige.

Crno-beli važe za apsolutnog favorita protiv poslednjeplasirane ekipe na tabeli elitnog ranga.

Zato su čelnici tima iz Vitorije prethodnih dana na centarskoj poziciji doveli iskusnog Letonca, Ronalda Šmitsa, koji se vratio iz Kine u Evropu, a sada su potpisali još jedno dobro poznato ime.

Naime, Dubai je u Baskoniju na pozajmicu poslao Kenana Kamenjaša, koga "grobari" odlično poznaju iz vremena dok je branio boje Studentskog centra Derbi i podgoričke Budućnosti.

Photo: R.R./ATAImages

Upravo je sa "studentima" popularni Kameni bio junak meča protiv Partizana u finalu Superkupa ABA lige iz 2023. godine, kada je ubacio 14 poena protiv crno-belih i doprineo trijumfu crnogorskog tima. Tada je proglašen i za MVP utakmice koja je odlučivala o trofeju, čime je izborio transfer među "plave" iz Morače.

Kenan Kamenjas moved from Dubai to Kosner Baskonia! #BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) November 11, 2026

Sada je iz Dubaija stigao na pozajmicu u Baskoniju, jer se nije naigrao u klubu iz Emirata. Preciznije, Kamenjaš ove sezone u Evroligi nije upisao ni minut, pošto ga je trener Ćavi Paskval "precrtao".

Upisao je pet utakmica u ABA ligi, gde je prosečno igrao 10 minuta i beležio 5.8 poena, uz 3.6 uhvaćene lopte.

Kamenjaš je karijeru počeo u ekipi Sparsa iz Sarajeva, s kojima je osvojio i Kup BiH 2020. godine. Potom je prešao u SC Derbi, a onda u Budućnost, gde je igrao ABA ligu i Evrokup, a bio je tri puta šampion Crne Gore.

Prethodnog leta je potpisao za Dubai i debitovao je na evroligaškoj sceni.

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