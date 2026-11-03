VUČIĆ O POLITIČKOJ SITUACIJI: Moja ideologija je ljubav prema Srbiji i prema državi, ne mogu da me slome ili uplaše

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji.

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Na pitanje voditelja da li je optimista i koliko bi aktuelna politička situacija mogla da traje, Vučić je odgovorio da očekuje težak period.

– Ja nisam optimista. Ja nisam optimista po prirodi, kao što znate. Biće teško vreme njihovog iživljavanja nad svima, ali ako ste dovoljno čvrsti i dovoljno tvrdi, ne postoji ništa čime i kako mogu da se iživljavaju, a da vi to ne pobedite – izjavio je Vučić.

On je istakao da je, prema njegovom mišljenju, za suočavanje sa pritiscima najvažnija odlučnost.

– Samo je važna nečija volja. Morate sebi da kažete: spreman sam da izdržim apsolutno sve, šta god da rade, od stavljanja klinaca pod nokte do sečenja malog prsta. Naravno, preterujem, razumete me da govorim u metaforama, a ne u realnim terminima, ali svakako da budete spremni na sve i da nastavite da se borite – rekao je Vučić.

Dodao je da svoju političku motivaciju zasniva na odnosu prema Srbiji.

– Moja ideja, moja ideologija je ljubav prema Srbiji i prema državi, toliko velika da ničim ne mogu da me slome i ničim ne mogu da me uplaše – naveo je Vučić.