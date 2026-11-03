Prvi spisak Argentine bez Mesija: Skaloni započeo novu eru Gaučosa

Kraj jedne ere.

Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Argentine prvi put će nastupiti bez Lionela Mesija nakon njegovog oproštaja od nacionalnog dresa, pošto je selektor Lionel Skaloni objavio spisak igrača za novembarske prijateljske utakmice protiv Urugvaja i Kostarike.

Time počinje novo poglavlje za aktuelnog svetskog šampiona, koji će u narednom periodu morati da se prilagodi životu bez svog dugogodišnjeg kapitena i najveće zvezde.

Mesi se prošlog meseca emotivno oprostio od reprezentativnog dresa, pa njegov izostanak sa novog spiska nije nikakvo iznenađenje. Ipak, Skaloni će za predstojeće susrete imati dodatnih kadrovskih problema, jer zbog povreda neće moći da računa na Kristijana Romera, Lautara Martinesa i Nikolasa Gonsalesa.

Na spisku ponovo nema ni Rodriga De Pola, jednog od Mesijevih najbližih prijatelja, kao ni Đovanija Lo Selsa. Argentinci, sa druge strane, nastavljaju podmlađivanje reprezentacije, a priliku da se nametnu dobiće Nikolas Pas, Franko Mastantuono, Valentin Barko, Santijago Kastro, Đanluka Prestijani, Matijas Sule, Roman Vega i Ezekijel Fernandes.

Među golmanima se našao i Emilijano Martines, iako se još oporavlja od frakture vilice. Njegov status biće poznat nakon dodatnih procena medicinskog tima, koji će odlučiti da li je spreman da se stavi na raspolaganje selektoru.

Istovremeno, Leandro Paredes i Nahuel Molina i dalje odrađuju suspenzije izrečene posle incidenta u finalu Mundijala 2026. godine protiv reprezentacije Španije. Paredes je od predviđenih 10 utakmica kazne odslužio tri, dok je Molina takođe odradio tri, od ukupno sedam mečeva suspenzije.

Argentina će oba prijateljska susreta odigrati na domaćem terenu. Prvi rival biće Urugvaj, a utakmica je zakazana za 13. novembar na Bombonjeri, dok će četiri dana kasnije Gaučosi u Kordobi odmeriti snage sa Kostarikom.

SPISAK ARGENTINE:

Golmani: Emilijano Martines (Čelsi), Heronimo Rulji (Mančester Siti), Huan Muso (Atletiko Madrid), Santijago Beltran (River Plata).

Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel (River Plata), Agustin Đaj (Palmeiras), Aron Anselmino (Čelsi), Marijano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martines (Mančester Junajted), Fakundo Medina (Bajer Leverkuzen), Nikolas Taljafiko (Lion), Roman Vega (Zenit).

Vezni igrači: Ezekijel Fernandez (Bajer Leverkuzen), Maksimo Perone (Komo), Ezekijel Palasios (Ipsvič Taun), Valentin Barko (Čelsi), Aleksis Mekalister (Liverpul), Enco Fernandes (Mančester Siti), Niko Pas (Komo), Matijas Soule (Roma), Franko Mastantuono (Fjorentina), Tijago Almada (River Plata).

Napadači: Đulijano Simeone (Atletiko Madrid), Đanluka Prestijani (Benfika), Huan Hose Lopes (Palmeiras), Santijago Kastro (Roma), Hulijan Alvares (Atletiko Madrid).

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