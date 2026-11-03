"NI POSLE 5. OKTOBRA NIJE BILO OVAKO!" Vučić o RTS-u: Isključili su svakog pametnog, doveli najstrašnije poslušnike
LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV, gde je govorio o situaciji na RTS-u.
- Ovo što radi RTS, ovo je nepodnošljivo. Ovo u životu svom nikad nisam video, čak ni posle 5. oktobra. Toliko mazohističkog ulizivanja nekim novim vlastima i svim tim rukovodi onaj Ivas kojem sam u lice rekao da radi za "Kreni-Promeni" i sad on ispod žita to uređuje u ime blokadera i svi moraju da služe i slušaju, i tamo vlada apsolutno jednoumlje. Svakog pametnog su iz te televizije isključili, doveli najstrašnije poslušnike. Tamo ne postoji drugačije mišljenje i takve su njihove televizije. A ja sam ostavio Tijanića, do smrti je bio na mestu direktora televizije - istakao je Vučić.
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