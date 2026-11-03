Politika

"NI POSLE 5. OKTOBRA NIJE BILO OVAKO!" Vučić o RTS-u: Isključili su svakog pametnog, doveli najstrašnije poslušnike

В.Н.

03. 11. 2026. u 18:45

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV, gde je govorio o situaciji na RTS-u.

НИ ПОСЛЕ 5. ОКТОБРА НИЈЕ БИЛО ОВАКО! Вучић о РТС-у: Искључили су сваког паметног, довели најстрашније послушнике

Foto: Z. Jovanović Mačak

- Ovo što radi RTS, ovo je nepodnošljivo. Ovo u životu svom nikad nisam video, čak ni posle 5. oktobra. Toliko mazohističkog ulizivanja nekim novim vlastima i svim tim rukovodi onaj Ivas kojem sam u lice rekao da radi za "Kreni-Promeni" i sad on ispod žita to uređuje u ime blokadera i svi moraju da služe i slušaju, i tamo vlada apsolutno jednoumlje. Svakog pametnog su iz te televizije isključili, doveli najstrašnije poslušnike. Tamo ne postoji drugačije mišljenje i takve su njihove televizije. A ja sam ostavio Tijanića, do smrti je bio na mestu direktora televizije - istakao je Vučić.

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