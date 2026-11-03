Umro Toni Bronjo

Fudbalski svet u Belgiji zavijen je u crno nakon vesti da je nakon duge borbe sa rakom jetre preminuo Toni Bronjo, nekadašnji napadač koji je ostavio dubok trag u tamošnjem fudbalu, a posebno u dresu Vesterla. Imao je svega 53 godine.

Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Tokom profesionalne karijere nastupao je za Šarlrou, Olimpik Šarlrou, Vesterlo, Sedan i Lojven, a svoje najbolje partije pružao je u dresu Vesterloa. U prvom mandatu za ovaj klub zabeležio je 84 nastupa i čak 49 pogodaka, čime je postao jedan od miljenika navijača.

Posebno se izdvojila sezona 1999/2000, kada je završio kao najbolji strelac belgijskog prvenstva. Sjajne igre donele su mu i poziv u reprezentaciju Belgije za koju je nastupio sedam puta.

Vesterlo se od svog nekadašnjeg napadača oprostio dirljivim saopštenjem, u kojem je otkriveno i da se Bronjo poslednjih godina hrabro borio sa rakom jetre.

- Sa velikom tugom primili smo vest o smrti Tonija Bronja. Nekadašnji napadač i jedna od ikona našeg kluba preminuo je u 53. godini. Zahvaljujući izuzetnom osećaju za gol, veoma brzo je osvojio srca naših navijača.

Sezona 1999/2000 bila je vrhunac njegove karijere. Kao najbolji strelac belgijske lige, svojim partijama za naš klub zaslužio je i poziv u nacionalni tim.

Poslednjih godina Toni se sa velikom hrabrošću i odlučnošću suočavao sa teškom bolešću. Njegovim odlaskom izgubili smo mnogo više od nekadašnjeg golgetera – izgubili smo čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Vesterla.

Čitava porodica KVC Vesterla izražava najiskrenije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Počivaj u miru, Toni. Zauvek ćeš biti jedan od nas - navodi se u oproštajnoj poruci belgijskog kluba.

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