Španija zaustavila fudbal zbog tragedije: Savez suspendovao takmičenja posle smrti fudbalera

Nema fudbala u Španiji do vikenda.

FOTO: AP/Tanjug

Fudbalski savez Španije odložio je sve utakmice do 6. novembra, uključujući susrete Kupa kralja i Kupa kraljice, nakon smrti fudbalera Tenerifa Hesusa de Migela, koji je preminuo od posledica teških povreda zadobijenih tokom utakmice protiv Andore.

Odluka Saveza usledila je kao znak poštovanja prema stradalom fudbaleru, koji je u ponedeljak doživeo težak sudar sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom susreta 12. kola druge španske lige.

De Migel je tom prilikom zadobio povrede glave i grudnog koša, a uprkos naporima lekara, jutros je preminuo.

Tragičan događaj mogao bi da dobije i pravni epilog. Prema pisanju španskog portala „Kope“, policija na Tenerifama trebalo bi da pokrene istragu, dok tužilaštvo razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave protiv golmana Andore.

Ukoliko bi Hesus Ovono bio optužen za ubistvo iz nehata, mogla bi da mu bude izrečena kazna do četiri godine zatvora. Ipak, za sada ne postoji zvanična odluka o pokretanju postupka protiv golmana.

Konačan pravni epilog zavisiće od rezultata istrage i utvrđivanja svih okolnosti incidenta, odnosno procene da li je reč o nesrećnom slučaju ili postoje elementi koji bi ukazivali na nameru da se protivnički fudbaler povredi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.