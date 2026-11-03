DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 4. NOVEMBAR: Raka očekuje uspeh u javnoj delatnosti, Devica da se čuva prevara, a Jarac i Ribe podmetanja na poslu
SAZNAJTE šta vas u sredu, 4. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Sa konjunkcijom Sunca i retrogradnog Merkura u kući novca očekuju vas vanredni izdaci i važne finansijske odluke. Opozicija između retr-Venere u kući partnerstva i retro-Neptuna u vašem znaku čini vas sklonim zabludama.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Spoj retrogradnog Merkura i Sunca u kući partnerstva donosi nesporazume, rasprave i sukobe sa članovima porodice i partnerom. Vaš vladalac, retro-Venera u opoziciji sa retro-Neptunom, upozorava na poslovne i finansijske probleme.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Sa konjunkcijom vašeg vladaoca Merkura i Sunca u kući posla, pod uticajem Saturna iz kuće planova, moraćete da uložite više napora kako biste završili sve obaveze. Dobijate romantičnu poruku od nekoga ko stiže sa dužeg puta.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Konjunkcija Sunca i Merkura u kući ljubavi i kreativnosti, slobodnim Rakovima donosi uspeh u javnoj delatnosti i mogućnost ulaska u novu vezu. Imate osećaj da bračni ili dugogodišnji partner nešto krije od vas.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce u konjunkciji sa retrogradnim Merkurom, u kući privatnog života, donosi porodične probleme. Opozicija između retrogradne Venere u kući komunikacija i retrogradnog Neptuna čini vas sklonim zabludama.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Spoj vašeg vladaoca Merkura i Sunca u kući komunikacija donosi vam dobitke preko isplativog ugovora ili kraćeg putovanja. Retrogradni Neptun u kući novca u opoziciji sa retrogradnom Venerom upozorava na opasnost od prevara.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Retrogradni Merkur pravi konjunkciju sa Suncem u znaku intuicije, čineći vas sklonim preispitivanju nekih događaja i odluka. Retro-Venera u vašem znaku nasuprot retro-Neptunu u kući partnerskih odnosa donosi probleme u ljubavi.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Spoj Sunca i retro-Merkura u vašem znaku donosi vam dobitke preko isplativog ugovora ili kraćeg puta. Retro-Venera, koja upravlja partnerskim odnosima, u opoziciji sa retro-Neptunom donosi vam ljubavni zanos na poslu.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Spoj Sunca i retro-Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, u kući podsvesti, naglašava vašu intuiciju i interes za teme iz oblati psihologije, duhovnosti. Ljubavni susret u tajnosti. Unosite više vitamina.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Spoj Sunca i retro-Merkura u kući ambicija, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna, donosi vam uspeh preko društvenog ili političkog angažmana. Pazite se intriga, tračeva i podmetanja na radnom mestu.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Merkur, planeta komunikacija obrazuje konjunkciju sa Suncem, u kući karijere, donoseći vam stagnaciju na poslu i sukobe sa nadređenima. Morate da uložite više strpljenja kako biste popravili komunikaciju sa voljenom osobom.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Retrogradni Merkur u konjunkciji sa Suncem donosi vam manje dobitke preko putovanja, inostranstva, visokog obrazovanja, pravnih pitanja. Budite oprezniji ako planirate ulaganje u nov posao, zbog finansijskih prevara ili manipulacija.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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