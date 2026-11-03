Nenezić peti put podneo ostavku na mestu predsednika Napretka iz Kruševca
Prvi čovek kluba iz Lazarevog grada odlučio je da se povuče posle poraza od Grafičara.
Predsednik Napretka Miloš Nenezić podneo je ostavku na tu funkciju nakon poraza kruševačkog kluba od Grafičara (2:0) u 16. kolu Prve lige Srbije.
Posle 16 odigranih kola Prve lige Srbije, Napredak zauzima sedmo mesto sa 22 osvojena boda. Za vodećim Javorom, TSC-om i Borcem zaostaje 11 bodova, što je, prema obrazloženju kluba, glavni razlog za odluku prvog čoveka Kruševljana.
„Loš bodovni učinak i značajno umanjene šanse u borbi za povratak na superligašku scenu, što je bio primaran cilj uoči starta prvenstva, glavni su razlog što je predsednik Kluba Miloš Nenezić danas podneo ostavku“, navedeno je u saopštenju Napretka.
Ipak, u Kruševcu postoji dovoljno razloga za oprez kada je reč o ovoj odluci. Nenezić je tokom šest godina provedenih na čelu kluba već četiri puta najavljivao odlazak, ali se svaki put vraćao na funkciju. Ukoliko se računa i najnoviji potez, ovo je njegov peti pokušaj povlačenja iz rukovodstva.
Najpoznatiji slučaj dogodio se u avgustu 2023. godine. Nakon što je najavio neopozivu ostavku zbog nezadovoljstva navijača, usledila je reakcija zaposlenih, trenera i fudbalera, koji su organizovali protest podrške. Samo tri dana nakon najave odlaska, Nenezić je promenio odluku. Slična situacija ponovila se u septembru 2025. godine, dok je u martu ove godine klupska Skupština odbila njegovu ostavku.
Njegov mandat, uz probleme sa rezultatima, obeležila su i ulaganja u infrastrukturu. Renoviran je stadion Mladost, a nastavljen je i rad na razvoju omladinske škole. Napredak u prvom timu nema stranih fudbalera, dok značajan deo sastava čine igrači koji su prošli kroz klupsku omladinsku školu.
Međutim, rezultati seniorskog tima nisu ni blizu ispunili očekivanja, a povratak u elitni rang, postavljen kao glavni cilj pred početak prvenstva, sada je znatno udaljeniji.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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