Nenezić peti put podneo ostavku na mestu predsednika Napretka iz Kruševca

Prvi čovek kluba iz Lazarevog grada odlučio je da se povuče posle poraza od Grafičara.

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Predsednik Napretka Miloš Nenezić podneo je ostavku na tu funkciju nakon poraza kruševačkog kluba od Grafičara (2:0) u 16. kolu Prve lige Srbije.

Posle 16 odigranih kola Prve lige Srbije, Napredak zauzima sedmo mesto sa 22 osvojena boda. Za vodećim Javorom, TSC-om i Borcem zaostaje 11 bodova, što je, prema obrazloženju kluba, glavni razlog za odluku prvog čoveka Kruševljana.

„Loš bodovni učinak i značajno umanjene šanse u borbi za povratak na superligašku scenu, što je bio primaran cilj uoči starta prvenstva, glavni su razlog što je predsednik Kluba Miloš Nenezić danas podneo ostavku“, navedeno je u saopštenju Napretka.

Ipak, u Kruševcu postoji dovoljno razloga za oprez kada je reč o ovoj odluci. Nenezić je tokom šest godina provedenih na čelu kluba već četiri puta najavljivao odlazak, ali se svaki put vraćao na funkciju. Ukoliko se računa i najnoviji potez, ovo je njegov peti pokušaj povlačenja iz rukovodstva.

Najpoznatiji slučaj dogodio se u avgustu 2023. godine. Nakon što je najavio neopozivu ostavku zbog nezadovoljstva navijača, usledila je reakcija zaposlenih, trenera i fudbalera, koji su organizovali protest podrške. Samo tri dana nakon najave odlaska, Nenezić je promenio odluku. Slična situacija ponovila se u septembru 2025. godine, dok je u martu ove godine klupska Skupština odbila njegovu ostavku.

Njegov mandat, uz probleme sa rezultatima, obeležila su i ulaganja u infrastrukturu. Renoviran je stadion Mladost, a nastavljen je i rad na razvoju omladinske škole. Napredak u prvom timu nema stranih fudbalera, dok značajan deo sastava čine igrači koji su prošli kroz klupsku omladinsku školu.

Međutim, rezultati seniorskog tima nisu ni blizu ispunili očekivanja, a povratak u elitni rang, postavljen kao glavni cilj pred početak prvenstva, sada je znatno udaljeniji.

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