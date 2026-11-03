VUČIĆ O ANTAGONIZMIMA MEĐU BLOKADERIMA: Plenumi neće tek tako prepustiti odlučivanje Šoškiću, Bakiću i Kokanoviću

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer raskolu između plenuma i pojedinih lidera Studentske liste.

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Govoreći o odnosima unutar „Studentske liste“, Vučić je ocenio da pojedini predstavnici u parlamentu pokušavaju da preuzmu odlučivanje od studentskih plenuma.

– Nemojte da smetnete s uma da ovi koji su u Skupštini pokušavaju da sklone studente, da ne odlučuju plenumi. A plenumi neće tako lako prepustiti Šoškiću, Bakiću, Kokanoviću i ostalima da vode politiku, jer nisu bili zaslužni za pobedu – rekao je Vučić.

On je ocenio da će pojedini politički akteri nastojati da ograniče uticaj studentskih plenuma kako bi samostalno donosili odluke.

– Gledaće po svaku cenu da se izvuku iz tog zagrljaja studenata i da sami mogu svoje kombinacije da prave i da odlučuju o čemu hoće – izjavio je Vučić.