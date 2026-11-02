Spanulis pokorio Obradovića, pa mu se poklonio: "Najbolji ikada, mnogo sam naučio od njega..."
Aris je u zanimljivom košarkaškom okršaju savladao Panatinaikos rezultatom 101:91, a utakmicu je, pored samog rezultata, obeležio i susret dvojice velikana evropske košarke, Vasilisa Spanulisa i Željka Obradovića.
Ovoga puta učenik je izašao kao pobednik protiv svog nekadašnjeg učitelja. Spanulis je tako stigao do prve trenerske pobede nad Obradovićem, što je bila jedna od tema nakon završetka susreta.
Grčki stručnjak nije krio koliko ceni čoveka od kojeg je mnogo naučio tokom igračke karijere, pa je nakon utakmice uputio niz pohvala na račun srpskog trenera.
- Željko Obradović je legenda i najbolji trener koji se pojavio u evropskoj košarci. Svi znamo koliko je trofeja osvojio, šta je sve postigao i sa kakvim je igračima sarađivao. I ja sam jedan od njih. Izuzetno ga poštujem i mnogo toga sam naučio od Žoca. Ovo nije bio lični duel između nas dvojice. Spanulis nije igrao protiv Obradovića. Zahvalan sam Žocu na svemu čemu me je naučio - poručio je Spanulis, uz veliko poštovanje prema svom nekadašnjem treneru.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Zemljotres u Hrvatskoj! Bivši as Barselone novi trener Dinamo Zagreba
02. 11. 2026. u 08:35
Nakon što je pobedio tešku bolest Nikola Topić je precrtan u Oklahomi
02. 11. 2026. u 08:12
Oglasio se otac Lamina Jamala i otkrio kako je ustvari prezime mladog fudbalera!
02. 11. 2026. u 07:09
CEO REGION JE ZATEČEN! Izdao Srbiju, a evo šta su mu Bosanci sada uradili
02. 11. 2026. u 07:02 >> 11:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)