Spanulis pokorio Obradovića, pa mu se poklonio: "Najbolji ikada, mnogo sam naučio od njega..."

Aris je u zanimljivom košarkaškom okršaju savladao Panatinaikos rezultatom 101:91, a utakmicu je, pored samog rezultata, obeležio i susret dvojice velikana evropske košarke, Vasilisa Spanulisa i Željka Obradovića.

Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovoga puta učenik je izašao kao pobednik protiv svog nekadašnjeg učitelja. Spanulis je tako stigao do prve trenerske pobede nad Obradovićem, što je bila jedna od tema nakon završetka susreta.

Grčki stručnjak nije krio koliko ceni čoveka od kojeg je mnogo naučio tokom igračke karijere, pa je nakon utakmice uputio niz pohvala na račun srpskog trenera.

- Željko Obradović je legenda i najbolji trener koji se pojavio u evropskoj košarci. Svi znamo koliko je trofeja osvojio, šta je sve postigao i sa kakvim je igračima sarađivao. I ja sam jedan od njih. Izuzetno ga poštujem i mnogo toga sam naučio od Žoca. Ovo nije bio lični duel između nas dvojice. Spanulis nije igrao protiv Obradovića. Zahvalan sam Žocu na svemu čemu me je naučio - poručio je Spanulis, uz veliko poštovanje prema svom nekadašnjem treneru.

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