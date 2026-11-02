Košarka

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde potpisao za bivšeg šampiona Evrope

М.П.

02. 11. 2026. u 09:06

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KAKAV transfer!

Некадашњи кошаркаш Црвене звезде потписао за бившег шампиона Европе

Foto arhiva VN

Iskusni srpski plejmejker Nikola Radičević zvanično je postao novi košarkaš španskog Huventuda, potvrdio je klub iz Badalone. Nekadašnji igrač Crvene zvezde i dete Partizana potpisao je kratkoročni, dvomesečni ugovor sa bivšim prvakom Evrope.Suveniri Crvena Zvezda

Radičević (32) stiže u Badalonu kao provereno rešenje na poziciji pleja i igrač koji u prste poznaje prilike u Endesa ligi, s obzirom na to da iza sebe ima čak 183 odigrana meča u najjačem nacionalnom prvenstvu Evrope. Tokom bogate karijere u Španiji, rođeni Čačanin je branio boje Sevilje, Gran Kanarije, Mursije, Bilbaa i Andore, koja mu je bila i poslednji angažman na Pirinejskom poluostrvu.

Radičević je prošlu sezonu proveo u litvanskom Lietkabelisu, gde je bio najbolji asistent ekipe i beležio prosečno 8.5 poena uz 3.7 asistencija po meču, pomogavši timu da se plasira u polufinale tamošnjeg šampionata.

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