PARTIZAN KAO NEKAD: Filip Janković, kapiten crno-belih vaterpolista, veruje u lepše dane na Banjici

PARTIZAN poslednjih godina ne hara srpskim vaterpolom, ali na Banjici ne odustajuod namere da se jednog dana vrate na staru stazu uspeha. Zato su ovogleta angažovali svoje dete Filipa Jankovića da svojim iskustvom i znanjempomogne mladim igračima da napreduju iz dana u dan. Sa njim su stigli iprekaljeni centar Goran Grgurević i golman Stefan Todorovski.

foto milos vukadinovic

Filip je bio deo supertalentovane generacije koju su svi, naročito tadašnji trener Vladimir Vujasinović, videli kao buduće šampione Evrope. Ali, ekipa se brzo raspala i Janković je izgradio karijeru u Radničkom. Prošle sezone nosio je kapicu Novog Beograda.

- Osvojili smo tada duplu krunu, ali zbog teških uslova, problema sa hladnom vodom, platama, raštrkali smo se po raznim klubovima. Ove godine matični klub je želeo da me vrati. Partizan je moj klub, na Banjici sam napravio prve zaveslaje, počeo da treniram, partizanovac sam odmalih nogu, imam osećaj pripadnosti i svidela mi se ideja čelnika kluba koji planiraju povratak na stare staze slave. Sada je cilj da se napravi iskorak sa mladom ekipom, koja je već dve godine na okupu - priča za "Novosti" Janković.

Priznaje Filip da mu nije bilo teško da odluči da se vrati.

- To je moj klub, sviđa mi se grupa ljudi na Banjici, sistem je postavljen na svoje mesto, sve je mnogo drugačije nego kada sam odlazio. Nije mi bilo teško da dođem. Tu su Živko Gocić, Filip Filipović, Stefan Ćirić, koji mi je bio trener kada smo osvojili poslednju duplu krunu. Stvari su stvarno postavljene na svoje mesto i nadam se da će sve ići nabolje.

Nemoguće je zaboraviti entuzijam Vladimira Vujasinovića kada je preuzeo kormilo Partizana. Nažalost, brzo se suočio sa surovom stvarnošću i digao sidro 2016, kada je preuzeo Pro Reko.

- Nažalost, tako je bilo. Sa Vujasom je osvojena dupla kruna, tada je u finalu pobeđen iskusniji Radnički sa 3:0 u pobedama. Imali smo stvarno sjajne mlade igrače, da ne nabrajam sve, od Nikole Jakšića do Stojanovića, Lazića, Rističevića, Vica, Subotića, Lukića... Bio je tu u Mandić, koji je ranije ušao u prvi tim, ali je generacijski pripadao nama. Da su svi ostali u klubu mislim da bismo postali evropski šampioni. Ali, čudni su putevi, možda se jednog dana ostvari ta želja svih nas - kaže Janković.

A koliko će iskustvo sa Radničkim, sa kojim je krenuo od nule i stigao do Lige šampiona, pomoći u Partizanu.

- Tamo sam bio šest godina, a pet kapiten. Klub je isto krenuo od početka, Jugoslav Vasović i Uroš Stevanović su taj Radnički podigli iz pepela. Klub je bio ugašen, pa su krenuli sa juniorima postepeno da se dižu. Posle dve godine osvojena je Jadranska liga, igrali smo Ligu šampiona, finale Evrokupa. Sada vidimo da Radnički ima vrhunsku ekipu, koja pretenduje da osvoji Ligu šampiona. Nadam se da će takav scenario biti i u Partizanu. Partizan je evropski brend i institucija, jedan od najtrofejnijih klubova na svetu - kaže Janković.

Filip ističe da je i doveden na Banjicu da prenese na mlade igrače sve ono što je prošao sa Radničkim.

- Želja kluba je da mladi momci uz sebe imaju iskusnijeg igrača koji je prošao Partizanovu školu, sa klubom osvajao trofeje, koji zna kako se igraju velike utakmice kako bi što pre sazreli. To je proces koji mora da se prođe, pun uspona i padova, što je normalno. I ja sam bio u njihovim godinama, znam kako to ide, da je potrebno vreme - podvlači Janković.

Crno-beli su uspeli da izbore grupnu fazu Evrokupa. U četvrtak 29. oktobra u prvom kolu dočekaće Strazbur. U grupi su i dubrovački Jug i Pai de Eke.

- To je velika stvar za klub jer, osim Grgurevića, Todorovskog i mene, niko nije igrao Evrokup. Biće to novo iskustvo za njih, igraće u jakom takmičenju. Grupa je po meri, očekuje nas i vaterpolo klasik sa Jugom. Tu su i dve francuske ekipe, tako da idemo na pobede, a videćemo koliko smo kadri za to. Tako smo učeni, da su nam ciljevi uvek najviši i mislim da možemo da prođemo grupu - optimista je Janković.

Pobednički mentalitet

NA Banjici se uvek negovao pobednički mentalitet.

- To je ono što izdavaja Partizanove igrače u svetskom vaterpolu: pobednički mentalitet, disciplina, obučenost kako da se u svakom momentu odreaguje. Trudimo se da i dalje po tome budemo prepoznatljivi. Klub je prošao mnoga iskušenja, i dalje stoji na nogama, odoleva svim iskušenjima i ide napred. To je veličina Partizana - naglašava Janković.

Idemo napred

- OVE sezone od početka smo pokazali da se vraćamo. U svakoj utakmici se vidi da idemo napred, kao nedavno protiv Radničkog s kojim smo igrali egal dve i po četvrtine. To je ohrabrujuće za mladu ekipu i dobro je što igraju sa tavim veličinama i tako jakim timovima- ističe Janković.