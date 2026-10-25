Nikola Jokić je kralj Denvera! Denver pobedio u nestvarnom preokretu (VIDEO)

Košarkaši Denver nagetsa priredili su pravi spektakl pred domaćim navijačima, pošto su posle produžetka savladali Nju Orleans pelikanse rezultatom 141:135, iako su u jednom trenutku gubili sa čak 23 poena razlike. Najzaslužniji za veliki preokret bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Foto: AP Photo/David Zalubowski

Srpski centar nastavio je da ispisuje istoriju NBA lige, pošto je upisao svoj 199. tripl-dabl u regularnom delu sezone. Ispred njega na večnoj listi ostao je još samo Rasel Vestbruk sa 209 ovakvih učinaka. Jokić je u produžetku postigao osam poena i još jednom pokazao koliko znači ekipi u najvažnijim trenucima.

Ipak, najefikasniji igrač Denvera bio je Džamal Marej sa 42 poena, dok je značajan doprinos dao i ruki Trevon Brejzil. On je u svom prvom nastupu pred domaćom publikom u dresu Nagetsa postigao 17 poena, od čega čak sedam u dodatnih pet minuta.

Upravo je Brejzil imao jedan od ključnih poteza u produžetku, kada je minut i 25 sekundi pre kraja pogodio trojku iz ugla za vođstvo Denvera od 133:129. Domaćin je u tom periodu preuzeo kontrolu nad utakmicom i na kraju uspeo da dovrši veliki povratak.

Put do pobede, međutim, nije bio nimalo lak. Nju Orleans je od početka nametnuo svoj ritam i prvo poluvreme okončao sa čak 65,9 odsto uspešnosti šuta, uz prednost od 23 poena. Denver je do odlaska na odmor uspeo delimično da ublaži zaostatak, ali su gosti uoči poslednje četvrtine ponovo imali 19 poena prednosti.

Tada je usledio nalet Nagetsa. Marej i Jokić pogađali su važne trojke, dok je Eron Gordon zakucavanjem posle kontranapada dodatno podigao atmosferu u dvorani. Denver je postepeno topio prednost rivala, a dramatična završnica regularnog dela donela je i izjednačenje.

Sedamnaest sekundi pre isteka vremena Marej je dobio priliku da sa linije slobodnih bacanja donese prednost domaćinu. Pogodio je dva od tri pokušaja i izjednačio rezultat, čime je izborio produžetak. U dodatnom periodu Jokić i Brejzil preuzeli su odgovornost, pa je Denver na kraju stigao do pobede.

JOKIĆ TONIGHT: MOVES 11 TRIPLE-DOUBLES AWAY FROM THE ALL-TIME RECORD 🃏 35 points, 15 rebounds and 10 assists in the @nuggets' 23-point comeback W! https://t.co/yzGFakZYXy — NBA (@NBA) October 25, 2026

U poraženom sastavu istakao se Trej Marfi Treći sa 26 poena. Dijonte Mari dodao je 22, dok su Zajon Vilijamson i Derik Kvin meč završili sa po 17 poena.

Za Pelikanse je ovo bio treći poraz u isto toliko utakmica od početka mandata novog trenera Džamala Mozlija.

Denver je u duel ušao oslabljen, pošto zbog povreda nisu nastupili Kem Džonson i Alfa Dijalo, dok su van stroja i dalje Džulijan Stroter i Spenser Džons.

S druge strane, iz Nju Orleansa stigle su ohrabrujuće vesti u vezi sa stanjem centra Iva Mesija. Pregledi su pokazali da povreda kolena koju je zadobio u petak protiv Jute nije ozbiljnije prirode, već da je reč o kontuziji.

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