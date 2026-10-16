Košarka

Đanmarko Poceko nije više na klupi Galatasaraja

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

16. 10. 2026. u 18:10

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SRPSKI košarkaš Alen Smailagić uskoro dobija novog trenera.

Ђанмарко Поцеко није више на клупи Галатасараја

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanski stručnjaka Đanmarko Poceko nije više šef stručnog štaba Galatasaraja. On je dobio otkaz nakon loših rezultata na startu sezone.

Klub iz Istanbula se zahvalio temperamentnom strategu na svemu što je uradio za ovu ekipu.

- Raskinuli smo saradnju sa Đanmarkom Pocekom, koji je preuzeo ulogu glavnog trenera naše muške košarkaške ekipe Galatasaraj. Zahvaljujemo se na posvećenosti koju je pokazao tokom svog mandata i na doprinosima koje je dao našem klubu. Želimo mu mnogo uspeha u sledećoj fazi njegove karijere. Hvala za sve, Đanmarko - piše na društvenoj mreži "X" ovog kluba.

Poceku je presudio poraz kod kuće od Burse (88:93), pre toga Galatasaraj je izgubio od Cibone (76:96) i Karšijake (71:78).

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