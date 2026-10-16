Đanmarko Poceko nije više na klupi Galatasaraja

SRPSKI košarkaš Alen Smailagić uskoro dobija novog trenera.

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Italijanski stručnjaka Đanmarko Poceko nije više šef stručnog štaba Galatasaraja. On je dobio otkaz nakon loših rezultata na startu sezone.

Klub iz Istanbula se zahvalio temperamentnom strategu na svemu što je uradio za ovu ekipu.

- Raskinuli smo saradnju sa Đanmarkom Pocekom, koji je preuzeo ulogu glavnog trenera naše muške košarkaške ekipe Galatasaraj. Zahvaljujemo se na posvećenosti koju je pokazao tokom svog mandata i na doprinosima koje je dao našem klubu. Želimo mu mnogo uspeha u sledećoj fazi njegove karijere. Hvala za sve, Đanmarko - piše na društvenoj mreži "X" ovog kluba.

Teşekkürler Gianmarco Pozzecco 🙏 Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco’ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler, Gianmarco! — Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) October 16, 2026

Poceku je presudio poraz kod kuće od Burse (88:93), pre toga Galatasaraj je izgubio od Cibone (76:96) i Karšijake (71:78).